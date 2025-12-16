Есть годы, которые проходят тихо и незаметно, растворяясь в череде таких же лет. Текущий же стал для Шымкента поворотным, когда забота местной власти о городской среде перестала быть «точечной» и превратилась в масштабную долгосрочную стратегию.

И это пошло на пользу мегаполису, который стал городом, где хочется жить, а не просто существовать. За последние два года здесь появилось рекордное количество зон отдыха – целых 70 (!) новых парков, аллей и мини-скверов, построенных в рамках комплексной программы модернизации. И дело не только в цифрах. Эти пространства стали качественно иными: продуманными, очеловеченными, что ли…

Там, где когда-то мозолили глаза безжизненные земельные участки, возникли современные общественные пространства – тихие аллеи, игровые площадки, дорожки, по которым удобно гулять с детьми или выйти на пробежку ранним утром.

– Под нашими окнами располагалась стихийная парковка, – вспоминает жительница улицы Желтоксан. – Шум моторов, запах бензина, постоянный беспорядок... Мы много раз просили благоустроить территорию. И сегодня счастливы: здесь теперь сквер. Люди сюда приходят не только из нашего микрорайона. И прохожие останавливаются, чтобы передохнуть, полюбоваться зеленью.

Сквер получил продуманную инфраструктуру: тенистые дорожки, удобные лавочки, декоративные кустарники, клумбы с многолетниками. Чтобы снизить расходы на содержание, здесь пробурили собственную скважину для полива – шаг, который говорит о том, что благоустройство стало не временной акцией, а долгосрочным проектом.

Таким образом, пустующие территории постепенно превратились в точки роста города. Там, где когда-то ветер гонял пыль, теперь – мягкие газоны, аккуратные дорожки и живые зеленые островки, где хочется задержаться, присесть, послушать тишину.

Место для клумб нашлось даже там, где землю годами утрамбовывали автомобили и пешеходы. На узкой полосе вдоль проспекта Тауке-хана и улицы Байтурсынова минувшей осенью полностью заменили грунт и высадили новые кустарники и многолетники. Еще недавно здесь была унылая картина – серость, потрескавшаяся земля, редкие сорняки. Теперь же – аккуратные композиции живых растений, которые соз­дают гармоничный зеленый коридор вдоль шумных дорог.

Пространство ощутимо преобразилось: растения внесли в него живую свежесть, кустарники создали зеленый контур, а лавандовые кустики добавили теплую «европейскую» нотку. По информации руководителя отдела управления развития комфортной городской среды Шымкента Ауесбека Опабека, за сезон в городе только лаванды высажено 15 тыс. кустов!

Открывая по утрам окно, я все чаще замечаю: вместо привычного запаха нагретого асфальта в воздухе разливается легкий, чуть пряный аромат лаванды. Он тонкий, почти невесомый, но каким-то удивительным образом мгновенно меняет настрое­ние дня. Будто шепчет: город можно не только видеть – его можно обонять. Им можно наслаждаться, как наслаждаются свежестью садов после ночной прохлады.

И каждый раз, проходя мимо этих аккуратных лавандовых кус­тиков, я ловлю себя на мысли, что для меня лаванда стала чем-то большим, чем просто декоративное растение. Она превратилась в метафору перемен – символ того, как внимание к, казалось бы, мелким деталям способно преобразить пространство, а значит, и само ощущение жизни.

Создание парков и мини-скверов формирует среду, в которой хочется быть. Каждый объект спроектирован с учетом реальных потребностей жителей: удобные дорожки, безопасное освещение, зоны для детей, теневые аллеи, места для отдыха. Урбанисты все чаще подчеркивают: зеленые зоны – это не рос­кошь и не декоративная прихоть, а базовая необходимость современного города. В условиях климатических изменений, плотной застройки и роста населения зеленые пространства становятся такой же жизненно важной инфраструктурой, как дороги, школы или водопровод. Это природная система поддерж­ки городской жизни.

– В жаркий сезон они снижают температуру в районах, – отмечает эксперт по устойчивому развитию Елена Ерзакович. – Тень от деревьев и испарение влаги создают естественный «микроклиматический экран», который охлаждает воздух на несколько градусов. Именно поэтому жители кварталов с густой растительностью переносят высокие температуры легче.

Эксперт утверждает, что дело не только в спасении от жары. Если город обеспечивает людям доступ к зеленым зонам, он тем самым снижает загруженность медицинских служб, поддерживает здоровье населения и формирует более устойчивую городскую среду. Психологи отмечают: даже короткое пребывание среди зелени снижает уровень стресса, и это подтверж­дают десятки исследований.

– Очень важно отслеживать долю зеленых насаждений на человека, – продолжает Елена Ерзакович. – Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум девять квадратных метров доступной зелени на каждого жителя. Это тот минимальный показатель, который позволяет человеку чувствовать себя комфортнее и здоровее.

Эти нормы – не абстракция. От них зависят здоровье, настрое­ние, качество воздуха, уровень стресса. И жители больших городов чувствуют это, возможно, сильнее всех. Город, в котором хватает зелени, дарит ощущение защищенности и баланса.

Архитекторы Шымкента продолжают работу над созданием зеленых «коридоров», соединяю­щих жилые массивы. А это значит, что там, где раньше были заброшенные пустыри, появятся ухоженные пространства, формирующие новую городскую культуру – культуру уважения к территории, внимательности к деталям, заботы о себе и о соседях.

– Когда город становится зеленым и красивым, меняется наше отношение к окружающему, – говорит и. о. руководителя городского управления архитектуры Даурен Муканов. – Такой курс руководства Шымкента оценили жители. Поддержали также предприниматели, активно включившись в благоустройство прилегающих к объектам бизнеса территорий.

Возможно, именно этот период станет началом новой городской эпохи, когда Шымкент зазвучит по-новому, задышит глубже и станет ближе каждому жителю.

Сегодня, когда проходишь мимо аккуратных клумб с лавандой, понимаешь: благоустройство – это не только про ремонт дорог и замену бордюров. Это про качество жизни. Про настроение улиц. Про ощущение дома. Про город, который стал уютнее и пахнет лавандой.