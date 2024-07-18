Госаудиторы выявили миллиардные нарушения

Общество
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Для дотационного бюджета Карагандинской области 10 млрд – солидная сумма. На эти деньги можно построить минимум две школы или отремонтировать десяток городских дорог. Но не судьба – ведь нарушения именно на такую сумму выяви­ли госаудиторы за прошлый год. Об этом сообщила депутатам маслихата председатель Ревизионной комиссии Дана Мухамеджанова, но они на озвученную цифру не обратили внимания. А вот нас она заинтересовала, поэтому мы сделали запрос в ревкомиссию и узнали кое-что интересное.

коллаж Натальи Ляликовой

За год карагандинские ревизоры посетили с проверками 82 госоргана и бюджетные организации, треть из которых – это образовательные учреждения. Здесь-то они обнаружили большое количество нарушений, которые потянули на 2,4 млрд тенге. Среди тех, кто залез в бюджетный карман, оказались работники 12 школ Караганды, четырех детских садов Каркаралинска, а также школы искусств и Дворца школьников города Балхаша.

В частности, 12 организаций образования необоснованно завысили свои фонды оплаты труда в общей сложности почти на миллиард тенге. Думаете, за счет «мертвых душ»? Нет.

За счет того, что вводили долж­ности, которые не предус­мотрены типовыми штатами работников образования, брали людей и выдавали им зарплату. К примеру, в детских музыкальных школах полулегально работали операторы по звуковой технике, а в обще­образовательных – переводчики и заместители директора по информатизации.

Кроме того, госаудиторы обнаружили хищения бюджетных денег. Этим не гнушались главные бухгалтеры детского сада «Еркетай» в городе Каркаралинске и карагандинской школы № 65. Они перечисляли на свои и чужие карточные счета казенные деньги, надеясь, что их махинации никто не заметит.

В общей сложности главбухи присвоили 36,2 млн тенге. Эти уголовные дела дошли до суда, где оба бухгалтера признали свою вину. Одного приговорили к шести годам тюрьмы, а другому дали пять лет ограничения свободы.

Надо сказать, что во время проверок госаудиторы обнаружили и такие нарушения, как неэффективное планирование расходов, несоблюдение правил бухучета и неправильное начисление зарплат государственным и гражданским служащим. Всего их около 500.

«Основные причины финансовых нарушений – это неэффективное управление бюджетными ресурсами, недос­таточный профессиональный уровень руководителей и специалистов финансовых служб, текучесть кадров и отсутствие должного контроля», – отметила, отвечая на наш журналистский запрос «Казах­станской правды», председатель Ревизионной комиссии Карагандинской области Дана Мухамеджанова.

Добавим, что за финансовые нарушения наказание понесли более 100 руководителей и сотрудников госорганов и бюджетных организаций. 82 из них оштрафовали на 16 млн тенге. Ущерб, который они нанесли государству, уже практически полностью возмещен.

#нарушения #Карагандинская область #бюджет #госаудит #хищения #проверки

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