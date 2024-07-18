Госаудиторы выявили миллиардные нарушения
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Для дотационного бюджета Карагандинской области 10 млрд – солидная сумма. На эти деньги можно построить минимум две школы или отремонтировать десяток городских дорог. Но не судьба – ведь нарушения именно на такую сумму выявили госаудиторы за прошлый год. Об этом сообщила депутатам маслихата председатель Ревизионной комиссии Дана Мухамеджанова, но они на озвученную цифру не обратили внимания. А вот нас она заинтересовала, поэтому мы сделали запрос в ревкомиссию и узнали кое-что интересное.