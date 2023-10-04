Госгранты выдавались под фейковый бизнес в Уральске

В Уральске выявили 14 нереализованных госгрантов на 10,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Фото: instagram.com/prokuratura_oral/

Нарушения при реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по предоставлению государственных грантов для реализации новых бизнес-идей прокуратура установила в ходе проверки центра занятости населения Уральска.

Так, 14 участников проекта для подтверждения целевого использования грантовых денег предоставили фиктивные товарные чеки, фиктивные документы о покупке уже забитого малого рогатого скота, а также покупке зарегистрированных на родственников домашних животных с документами от третьих лиц.

Фактически же они не занимались предпринимательством, как того требуют условия выдачи госгранта.

По акту прокурорского надзора через суд с 8 псевдобизнесменов взыскали 5,1 млн тенге. С двумя получившими гранты заключили мировые соглашения о возврате 2,4 млн тенге государству. 4 человека добровольно возмещают в бюджет сумму выданных грантов.

На сегодняшний день 6 человек уже вернули в бюджет нереализованные гранты более чем на 4 млн тенге.