Госинформсистемы Казахстана переводят на единую платформу QazTech

Дана Аменова
специальный корреспондент

По поручению Главы государства разработка новых госсистем будет вестись на единой платформе QazTech

Фото: пресс-служба правительства РК

В стране начат поэтапный переход государственных информационных систем на единую цифровую платформу. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает Kazpravda.kz

По его словам, это позволит ускорить запуск госсервисов и обеспечить их безопасность.

«Указом Главы государства с текущего года запрещена разработка информационных систем вне платформы QazTech. Мы уже поручили центральным госорганам и акиматам провести технический аудит систем на предмет их готовности к миграции. В этом году будет уделено повышенное внимание этому вопросу», – подчеркнул Жаслан Мадиев.

До конца 2026 года все системы электронных журналов объединят в единую базу данных на платформе QazTech. 

 

 

 

 

 

 

#госорганы #платформа #информсистема #QazTech

