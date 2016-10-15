Госслужащие тоже люди

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Адия Кенжегулова
Открывая заседание, заместитель председателя Сената Пар­ламента Бектас Бекназаров в приветственном слове отметил, что формирование профессионального государственного аппарата определено в качестве первой реформы в Плане нации «100 конкретных шагов».

Вице-спикер напомнил слова, прозвучавшие в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева­ народу Казахстана «Единая цель, единые интересы, единое будущее»: «Люди, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом».

Сенатор подчеркнул, что нашим общим ориентиром является идея «Мәңгілік Ел». В связи с этим в выступлении было приведено изречение Конфуция: «Если каждый человек утром и вечером будет задавать себе вопрос: «Что я сделал для государства?», то такое государство будет вечно».

Заместитель председателя Сената отметил, что закон регламентирует порядок поступления и прохождения государственной службы на принципе карьерности, а также компетентного и конкурсного подходов.

– С уверенностью можем сказать, что на законодательном уровне теперь созданы условия для обеспечения качественного отбора кандидатов на вакантные должности, ориентированности их профессионального развития и укрепления меритократии на государственной службе, – резюмировал докладчик.

Говоря о реализации новой редакцииЗакона «О государственной службе РК», Б. Бекназаров обратил внимание на необходимость обсудить имеющиеся проблемы и совместно выработать меры по повышению эффективности государственной службы как на законодательном, так и на организационном уровнях. Что и было сделано в ходе заседания.

Так, заместитель председателя АДГСПК Айгуль Шаимова в ответ на претензии сенатора Серика Акылбая о том, что госслужащие часто допоздна засиживаются на работе, проинформировала: на госслужбе планируется ввести так называемый тайм-менеджмент, предполагающий контроль отлучек сотрудников на перекуры и чае­пития. Как справедливо считает А. Шаимова, некоторые госслужащие не только сидят за компьютерами и работают не покладая рук, а весьма продуктивно используют рабочее время в свое удовольствие.

В связи с этим А. Шаимова считает, что назрела необходимость также пересмотреть вопросы государственного планирования.

– Поскольку это тоже важный элемент в системе госуправления, который требует пересмотра. Но поскольку сейчас у нас уже соответствующие указы прорабатываются, я думаю, что с внедрением этих механизмов вопросы с переработкой будут решены. Что касается оплаты за сверхурочное время, то на самом деле такие средства не закладываются, но тем не менее в рамках имеющейся экономии средств каждый руководитель госоргана имеет право начислять соответствующие надбавки, – сказала она.

А сенатор Людмила Полторабатько предлагает сделать некоторые послабления для госслужащих. Например, она считает, что не стоит наказывать госслужащих, употребивших во внеурочное время немного вина или пива, если обнаружен тот в подобном состоянии в увеселительном заведении и при этом не дебоширит. Госслужащие ведь тоже люди. Для этого даже можно ввести соответствующие комментарии в Этический кодекс государственных служащих.

– Вот, допустим, нарушение – появление государственного служащего в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Понятие общественного места применимо и к кафе, и к ресторанам. А если, допустим, у госслужащего какое-то мероприятие семейное и гости требуют спиртное, как в этом плане быть? – поинтересовалась сенатор Л. Полторабатько.

А. Шаимова в ответ пообещала учесть пожелания сенатора при разработке методических рекомендаций к Этическому кодексу.

Итоги дискуссии подвел председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената С. Акылбай. По его словам, состоявшееся заинтересованное обсуждение показало актуальность и своевременность темы в контексте развития современного государства. Прозвучавшие в ходе мероприятия предложения, отметил С. Акылбай, будут рассмотрены на заседаниях рабочих групп в рамках дальнейшей законодательной работы Парламента.

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