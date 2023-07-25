Госсоветник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Под председательством государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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На заседании рассмотрен ход исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах образования и здравоохранения. Данная работа начата по поручению главы государства и является одним из ключевых элементов противодействия бытовой коррупции.

По итогам обсуждения государственным советником отмечено, что, несмотря на определенные усилия, предпринятые профильными госорганами, информация правоохранительных и контролирующих органов свидетельствует о необходимости активизации антикоррупционных мер в рассматриваемых сферах.

В этой связи перед заинтересованными госорганами поставлены задачи по актуализации Комплексного плана по противодействию коррупции.