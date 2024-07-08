Госсоветник РК прокомментировал подписанный Токаевым закон против лудомании

Сегодня президент подписал законодательные поправки по борьбе с лудоманией. Это уже пятый закон, принятый в рамках реализации инициатив третьего заседания Национального Курултая, написал в своем Телеграм-канале государственный советник РК Ерлан Карин

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В своей Атырауской речи глава государства назвал проблему лудомании одной из главных социальных зол и поручил принять данный закон до конца текущей сессии парламента.

Обсуждение законопроекта велось на различных диалоговых площадках с участием депутатов, членов Национального курултая, Совета по молодежной политике. В мае был принят Комплексный план по противодействию игорному бизнесу и лудомании, пункты которого синхронизированы с нормами нового закона.

Принятый закон, инициированный депутатами парламента, предполагает целый комплекс системных мер, направленных на снижение числа людей, которым разрешены азартные игры. Устанавливается запрет на участие в азартных играх для госслужащих.

Одной из главных побед данного законопроекта является введение ограничительных мер лицам, включенным в Единый реестр должников – а это порядка 3,5 миллионов человек.

Будет запрещена повсеместная наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов. Операторы связи также теперь не смогут рассылать текстовые сообщения с рекламой на сотовые телефоны.

Также приняты поправки по полному запрету на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино.

Предусмотрен ряд мер по реабилитации граждан, страдающих лудоманией. Установлен порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введено консультативное наблюдения игроманов с сохранением медицинской тайны.