Госсоветник высказался о формировании новой политической культуры в Казахстане

Государственный советник РК Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Бетпе бет» на телеканале 24.kz , где поделился размышлениями о текущей общественно-политической ситуации в стране, сообщает Kazpravda.kz

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В ходе интервью он отметил, что сегодня формируется новая политическая и общественная культура, когда наиболее важные вопросы в стране решаются через диалог и открытую дискуссию.

«Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, мы являемся свидетелями не только каких-то институциональных изменений - в течение последних 4-5 лет принималось очень много новых законов, вносились изменения в Конституцию, которые существенным образом поменяли общую конструкцию системы государственной власти и в целом политической системы», – сказал спикер.

По его мнению, казахстанское общество находится на пути трансформации, когда открытое обсуждение проблемных вопросов становится частью политической культуры.