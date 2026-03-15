Государственный комиссар по выборам Албании: референдум в Казахстане проходит открыто и без нарушений

Референдум
158

По словам албанского комиссара, проведение референдума можно рассматривать как шаг в сторону укрепления демократических стандартов

Ход республиканского референдума в Казахстане наблюдают международные эксперты. Один из них - Государственный комиссар по выборам Албании Илирджан Челибаши, прибывший в страну по приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Иностранная делегация посетила несколько избирательных участков в Астане. В частности, наблюдатели побывали на участке, расположенном в коммунальном государственном учреждении «Общеобразовательная школа №119» акимата города Астаны.

По словам Челибаши, это его первый визит в Казахстан.

«Я являюсь Государственным комиссаром по выборам Албании. Мы прибыли в Казахстан по приглашению Центральной избирательной комиссии. Это первый визит для меня и для всей нашей делегации», - сказал он.

Международный наблюдатель отметил, что организация референдума производит положительное впечатление.

«Мы посетили несколько участков, ознакомились с ходом голосования, пообщались с членами комиссий, задали вопросы о процедуре. Нам подробно объяснили, как всё организовано. По тем наблюдениям, которые мы сделали, подготовка к референдуму выглядит на хорошем уровне», - заявил Челибаши.

Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения голосования.

«Окончательные оценки можно давать после окончания дня. Мы ещё посетим несколько участков, однако на данный момент всё проходит спокойно и организованно», - отметил он.

По словам албанского комиссара, проведение референдума можно рассматривать как шаг в сторону укрепления демократических стандартов.

 

#наблюдатели #голосование #Албания #референдум

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]