Госуслугу для трудовых иммигрантов полностью перевели в онлайн-формат

Цифровизация,Госуслуги
52

Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13 апреля 2026 г. госуслуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов в Казахстане больше не будет доступна в ЦОНах, и подать заявку теперь можно только онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов переведена в онлайн формат и доступна исключительно через портал eGov.kz.

Обновление позволило отказаться от необходимости посещения Центров обслуживания населения и упростило процесс оформления документов.

Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.

Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов. Например, медицинская справка и данные о страховании автоматически подтягиваются из государственных систем. Это позволяет сократить время подачи заявки и снизить вероятность ошибок.

«В данное время на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz», – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел.

Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. Дополнительная информация по получению госуслуги размещена на портале и социальных сетях eGov.kz.

Обновление реализовано благодаря совместной работе Комитета госуслуг МИИЦР, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», МВД, Минздрава, Минтруда и Государственного кредитного бюро.

#онлайн #формат #госуслуга #иммигранты #МИИЦР

Популярное

Все
Легких прогулок не ожидается
Добрые рисунки помогут накормить животных
Теннисные битвы в Астане
Спасал других ценою жизни
Новые технологии в мини-футболе
Экономим воду – сохраняем будущее
От идеи до бизнес-проекта
В Караганде открылся креативный экохаб
Оживают страницы истории
В память о подвиге «Кедра»
Сильнейшие в Азии
Новый взгляд на метаболическое здоровье
В Алматы запустят проекты в сфере спорта и творчества
Жарайсың, Алматбек!
Влюбленный в человечество и в жизнь
Горе луковое в Шенгельды
Сократить разрыв между аграрной наукой и «жизнью на земле»
Снижается дефицит врачей
Внутри сферы Alem.ai
Курс состоявшегося государства
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Крупные партии подделок известных брендов изъяли в Алматы
Упразднение программы арендного жилья для работающей молодёжи: Аида Балаева сделала важное заявление
Феномен Димаша Кудайбергена покажут в документальном фильме
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской области
Новое меню с бешбармаком ввели в столичных школах
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Платформу ИИ для раннего выявления сложных заболеваний внед…
Цифровизация АПК есть, но её как будто нет – сенатор
Спикер Сената Ашимбаев: Цифровизация агро- и водной отрасле…
Дроны следят за порядком

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]