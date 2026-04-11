С 13 апреля 2026 г. госуслуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов в Казахстане больше не будет доступна в ЦОНах, и подать заявку теперь можно только онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов переведена в онлайн формат и доступна исключительно через портал eGov.kz.

Обновление позволило отказаться от необходимости посещения Центров обслуживания населения и упростило процесс оформления документов.

Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.

Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов. Например, медицинская справка и данные о страховании автоматически подтягиваются из государственных систем. Это позволяет сократить время подачи заявки и снизить вероятность ошибок.

«В данное время на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz», – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел.

Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. Дополнительная информация по получению госуслуги размещена на портале и социальных сетях eGov.kz.

Обновление реализовано благодаря совместной работе Комитета госуслуг МИИЦР, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», МВД, Минздрава, Минтруда и Государственного кредитного бюро.