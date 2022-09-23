Скриншот с видео МНВО
Образование
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Диасов Ораз
корреспондент

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, сколько студентов из России обучаются в отечественных вузах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По прибывшим за сутки студентам нет данных. Но с мая этого года порядка 2,5 тысячи студентов приехали из России на продолжение учебы либо переводом. Из Украины – 38 человек», – сказал Саясат Нурбек на брифинге в СЦК.

Журналисты поинтересовались, ожидает ли профильное министерство увеличения этих показателей.

«Мы отдельных планов не строим, потому что прием завершен. Мы не можем ограничивать зачисление в наши вузы для граждан других государств. Всё будем рассматривать в рамках законодательства. Пока больших прогнозов нет. Но есть серьезные ограничения – это физическая инфраструктура. Наши вузы сейчас фактически работают на пределе возможностей. Но если вуз может принять любого иностранного гражданина, это будет решение вуза. Мы будем исходить строго из возможностей самих университетов», – резюмировал министр.

 

 

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