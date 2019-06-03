​Говорят архивы

Трагические годы сталинщины унесли миллионы жизней, оставили тяжелый след в истории страны, и об этом нынешнее и будущее поколения должны помнить всегда, чтобы подобное никогда не повторилось.

В Шалкарском районе, навесив клеймо «враг народа», расстреляли 555 человек, в Байганинском – 465, в Уилском – 260, в Иргизском – 236, в Темирском – 388. Об этом говорят рассекреченные в нынешнее время архивы.

Жадыгер Кадырбердиев – один из потомков жертв тех репрессий. Он родом из Байганинского района. В 1932-м сначала расстреляли его деда Кердери Кадырберды Ахуна за то, что он построил мечеть и был священнослужителем. Затем подверглись гонениям двое сыновей. Оба также были приговорены к расстрелу. Один из них – Жаманатдин – отец Жадыгера-ага.

В 1937-м такая же участь по сфабрикованным обвинениям постигла еще двух близких родственников.

В память о безвинно убиенных в пригороде Актобе на холме, прозванном в народе Туйетобе (Верблюжья гора), где безжалостно расстреливали людей в 1930–1950 годы, сегодня установлен памятник-обелиск от потомков. Сотни актюбинцев пришли сюда 31 мая, чтобы почтить их память и возложить живые цветы. Здесь же состоялся митинг с участием акима области Ондасына Уразалина.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Имам Центральной мечети прочитал молитву по усопшим.

В этот же день руководство области и города, ветераны, представители госучреждений, творческой интеллигенции, общественных объединений и политических партий, родственники жертв репрессий возложили цветы и к Мемориалу жертвам политических репрессий в областном центре. Выступившие на митинге отметили, что голод 1932–1933 годов в Казахстане был вызван античеловеческой политикой по уничтожению среднего класса, принудительной коллективизацией и конфискацией скота.

По оценкам историков, 2 млн казахстанцев стали жертвами голода, более миллиона соотечественников покинули страну.

В Актюбинскую область, как и в другие регионы Казахстана, были высланы в те годы тысячи русских, украинцев, корейцев, болгар, чеченцев, евреев, поляков, немцев, представителей других национальностей, которых казахский народ принял тепло и делился последним. И сейчас их потомки проживают здесь в мире и согласии.

Также в День памяти на базе АРГУ им. К. Жубанова прошла республиканская научно-практическая конференция на тему «Политические репрессии в СССР: история и уроки» с экспозицией документов областного государственного архива Актобе, монографий ученых-исследователей, организацией книжной выставки.