Грабитель нападал на посетителей ресторанов в Алматы

Фото: polisia.kz

20-летний мужчина нападал на посетителей ресторанов и грабил их в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый задержан и дает признательные показания.

По информации полицейских, в дежурную часть подразделения поступило заявление о факте грабежа.

По словам звонившего, неизвестный мужчина напал на него при выходе из ресторана, избил и забрал наличные.

"Причем, это был не единственный похожий случай. Наши аналитики идентифицировали почерк нападавшего и задержали его с поличным. Это – гражданин Е., 2002 года рождения. Его действия квалифицированы ст.191 УК РК "Грабеж". Не исключен серийный характер преступного промысла подозреваемого. Он взят под стражу", – рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.