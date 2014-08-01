Гражданин России намеревался незаконно провезти 28 тонн нефти через границу Казахстана

На казахстанско-российской государственной границе нарядом отделения пограничного контроля "Аксай" (Западно-Казахстанской области) задержан гражданин России за незаконную попытку вывоза нефти, сообщает Пограничная служба КНБ РК.

"Задержанный пытался провезти на автомашине MAN из Российской Федерации в Республику Казахстан около 28 тонн сырой нефти. Причиной задержания послужило отсутствие надлежащих документов для провоза данного товара", – указывается в распространенном пресс-релизе.

Задержанный и груз переданы департаменту по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Западно-Казахстанской области.

Кроме того, сотрудниками пограничного контроля "Жанажол" (СКО) при выезде из Казахстана в Россию задержан 50-летний россиянин, который следовал на автомашине марки "Скания" с грузом печное топливо объемом 40 тыс. литров.

Для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства гражданин России и груз переданы в финансовую полицию Северо-Казахстанской области. Задержанному грозит уголовная ответственность по статье 183-1 ч. 1 УК РК (Транспортировка, приобретение и хранение в крупных размерах нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение).