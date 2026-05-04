Группа лиц пыталась похитить золото с комбината в Жамбылской области

С прошлого года в ряде регионов республики за причастность к хищению золота и незаконному старательству к ответственности привлечено более 1400 лиц. При этом из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

К примеру, в текущем году полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области. Уголовное дело рассматривается в суде.



При мониторинге поступающей информации оперативно пресечен факт незаконного проникновения на указанное предприятие. В результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областей, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала. Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт. Проводится расследование, устанавливается размер ущерба.

На причастность к незаконным действиям проверяются работники охраны и службы безопасности комбината. Указанные меры способствовали снижению теневого оборота золота, пресечению незаконного старательства и укреплению экономической безопасности страны. Министерство внутренних дел продолжит работу по обеспечению закона и порядка во всех сферах.



