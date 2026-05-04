Группа лиц пыталась похитить золото с комбината в Жамбылской области

Закон и Порядок

Проводится расследование, устанавливается размер ущерба

Фото: Polisia.kz

С прошлого года в ряде регионов республики за причастность к хищению золота и незаконному старательству к ответственности привлечено более 1400 лиц. При этом из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

К примеру, в текущем году полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области. Уголовное дело рассматривается в суде.
 

При мониторинге поступающей информации оперативно пресечен факт незаконного проникновения на указанное предприятие. В результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областей, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала. Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт. Проводится расследование, устанавливается размер ущерба.

На причастность к незаконным действиям проверяются работники охраны и службы безопасности комбината. Указанные меры способствовали снижению теневого оборота золота, пресечению незаконного старательства и укреплению экономической безопасности страны. Министерство внутренних дел продолжит работу по обеспечению закона и порядка во всех сферах.

 

#полиция #золото #комбинат

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Воровавшего конфеты и шоколад мужчину задержали в ВКО
МВД ликвидировало канал контрабанды скота
В Кызылорде с помощью камер ЦОУ пресекли десятки преступлен…
Генпрокурор обсудил с Генсеком ОБСЕ вопросы сотрудничества …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]