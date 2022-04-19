Группу домушников с поличным задержали в Алматы

Полицейские Ауэзовского района Алматы при содействии коллег из криминальной полиции города провели операцию по задержанию преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Задержаны четверо мужчин. Они орудовали в разных районах города, проникая в чужие квартиры и похищая ценные вещи. На данный момент установлена причастность этой преступной группы к трем эпизодам краж. Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Проверив, нет ли хозяев дома, проникали в жилище путем отжима окна. Брали все, что можно было унести незаметно – золотые изделия, деньги и бытовые предметы", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

На данный момент задержанные водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.3 п.3 УК РК,

К слову, подозреваемые 1992, 1993 и 1994 годов рождения. Все четверо участников преступления будут проверяться на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям, добавили в полиции.