На полях международного форума в Ашхабаде Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.
Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов. Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
В этом контексте Глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.