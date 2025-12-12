На полях международного форума в Ашхабаде Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов. Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

В этом контексте Глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.