На территориях Ескельдинского, Аксуского и Каратальского районов наблюдается критичес­кий рост численности грызунов: по информации сельхозпроизводителей, на отдельных участках плотность популяции таких животных, в частности сусликов, составляет от 4 до 6 особей на квад­ратный метр, а местами и выше. Основной ущерб наносится посевам зерновых и кормовых культур.

Региональная палата предпринимателей «Атамекен» направила официальные рекомендации в адрес областного управления ветеринарии и территориальной инспекции с призывом к срочному принятию мер. В частности, речь идет о необходимости организации обработки полей от грызунов, а также координации усилий между хозяйствующими субъектами и государственными структурами.