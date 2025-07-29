Грызуны угрожают посевам

Сельское хозяйство
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Жетысуские фермеры заявляют о стремительном ухудшении фитосанитарной обстановки на засеянных площадях.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На территориях Ескельдинского, Аксуского и Каратальского районов наблюдается критичес­кий рост численности грызунов: по информации сельхозпроизводителей, на отдельных участках плотность популяции таких животных, в частности сусликов, составляет от 4 до 6 особей на квад­ратный метр, а местами и выше. Основной ущерб наносится посевам зерновых и кормовых культур.

Региональная палата предпринимателей «Атамекен» направила официальные рекомендации в адрес областного управления ветеринарии и территориальной инспекции с призывом к срочному принятию мер. В частности, речь идет о необходимости организации обработки полей от грызунов, а также координации усилий между хозяйствующими субъектами и государственными структурами.

#Жетысу #урожай #посевы #грызуны

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