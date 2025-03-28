Гуманист и патриот

Мероприятие, направленное на популяризацию творчества поэ­та, стало формой выражения признательности за его вклад в отечественную литературу. В ходе вечера в Национальной библиотеке РК ученые-литературоведы, известные писатели, поэты и общественные деятели говорили о значении творчества Туманбая Молдагалиева в наши дни, читали посвященные ему стихотворения, в которых воссоз­давался яркий образ талантливого мастера слова, гуманиста и патриота.

Важной частью мероприятия стала книжная выставка «Поэзия Туманбая – вечное наследие». В экспозиции были представлены его стихотворные сборники, своды воспоминаний о поэте, собрания песен и редкие фотографии. Прозвучали песни на стихи Туманбая Молдагалиева.

Одновременно в стенах Литературной академии Национальной библиотеки проходил поэтический вечер «Құстар, құстар сызылтып ән салады». Как отметили его организаторы, такие мероприя­тия формируют у молодого поколения любовь к поэзии, раскрывают творческие способности начинающих литераторов.

Модератором вечера был известный поэт, член Союза писателей Казахстана и руководитель литературного клуба «Жас қалам» Муратхан Шокан. Жизни и творчеству Туманбая Молдагалиева были посвящены выступления главного редактора газеты «Аna tili» Ерлана Жуниса, руководителя Юношеской библиотеки им. Жамбыла Аяна Жолдасова, поэтессы Гульманат Ауелхан и журналиста Акгуль Айдарбековой. Стихи народного писателя Казахстана прозвучали в исполнении студентов Алматинского колледжа железнодорожного транспорта и учащихся средней школы № 40 села Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области.