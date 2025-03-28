Гуманист и патриот

Память
1
Павел Ильин

В Алматы состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти Туманбая Молдагалиева.

фото пресс-службы МКИ РК

Мероприятие, направленное на популяризацию творчества поэ­та, стало формой выражения признательности за его вклад в отечественную литературу. В ходе вечера в Национальной библиотеке РК ученые-литературоведы, известные писатели, поэты и общественные деятели говорили о значении творчества Туманбая Молдагалиева в наши дни, читали посвященные ему стихотворения, в которых воссоз­давался яркий образ талантливого мастера слова, гуманиста и патриота.

Важной частью мероприятия стала книжная выставка «Поэзия Туманбая – вечное наследие». В экспозиции были представлены его стихотворные сборники, своды воспоминаний о поэте, собрания песен и редкие фотографии. Прозвучали песни на стихи Туманбая Молдагалиева.

Одновременно в стенах Литературной академии Национальной библиотеки проходил поэтический вечер «Құстар, құстар сызылтып ән салады». Как отметили его организаторы, такие мероприя­тия формируют у молодого поколения любовь к поэзии, раскрывают творческие способности начинающих литераторов.

Модератором вечера был известный поэт, член Союза писателей Казахстана и руководитель литературного клуба «Жас қалам» Муратхан Шокан. Жизни и творчеству Туманбая Молдагалиева были посвящены выступления главного редактора газеты «Аna tili» Ерлана Жуниса, руководителя Юношеской библиотеки им. Жамбыла Аяна Жолдасова, поэтессы Гульманат Ауелхан и журналиста Акгуль Айдарбековой. Стихи народного писателя Казахстана прозвучали в исполнении студентов Алматинского колледжа железнодорожного транспорта и учащихся средней школы № 40 села Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области.

#память #поэт #поэзия #90-летие #Туманбай Молдагалиев

Популярное

Все
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
С почтением к наследию Абая
Туркестан получил статус Города ремесленников
Воспитать или само вырастет?
Четкий алгоритм действий против паники
Пора рассадная
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
Брак без брака
В деле развития региона нужен особый подход
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Кипит казан в школьном дворе
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Давай, малыш, вперед!
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Читайте также

Вся жизнь – служение Отечеству
Почтили память Жумабека Ташенова
Ушла из жизни муза Нургисы Тлендиева
Вспоминая Евнея Букетова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]