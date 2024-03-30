Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК

Для поддержки пострадавших от наводнений в регионах работают пункты сбора гуманитарной помощи, сообщает Минкультинформ.

«Сформирован перечень предметов первой необходимости для пострадавших от паводков. Согласно списку, есть необходимость в продуктах питания, теплой одежде, включая верхнюю одежду, обувь, носки и другую одежду для людей всех возрастов и размеров, средствах гигиены», - говорится в сообщении.