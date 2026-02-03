Опрос охватывает более 650 компаний, включает МСБ и крупный бизнес, все ключевые отрасли и регионы, сравнивает квартал к кварталу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 4 квартала 2025 года индекс составил 54,9. Это означает расширение деловой активности по сравнению с 3 кварталом.

Крупный бизнес по итогам 4 квартала находится ниже нейтрального уровня - индекс 48,2.

Выручка - 47,8

Заказы и клиенты - 44,9

Общая деловая активность - 49

Это типичное поведение крупных компаний в конце года. Закрытие бюджетов, осторожность в новых контрактах, перенос инвестиционных решений. Спрос ослабевает, приоритет - сохранение финансовой устойчивости.

МСБ выглядит иначе - индекс 55,8, уверенная зона роста.

Выручка - 56,3

Заказы - 56,0

Деловая активность - 56,9

Малый и средний бизнес оказался более гибким и быстрее подстраивался под спрос. Даже в конце года он продолжал наращивать обороты. По занятости МСБ тоже впереди - 54,1 против 51,3 у крупного бизнеса. Это говорит не о бурном росте, а о том, что именно МСБ сейчас держит текущую экономическую активность.

Отраслевой разрез усиливает этот вывод.

Самый высокий индекс зафиксирован в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - 81,7. Рост обеспечен одновременно выручкой и занятостью. Это инфраструктурный сегмент, и такой результат указывает на активную реализацию проектов, а не на разовый эффект.

Горнодобывающая промышленность - 67,3. Высокая выручка и заказы, при умеренной динамике занятости.

Обрабатывающая промышленность - 65,8, рост за счет увеличения деловой активности и доходов.

Региональная картина тоже неоднородная.

Лидеры по расширению активности - Туркестанская область, Шымкент и Атырауская область.

В зоне сокращения - Жетысу и Улытау.

Алматы и Астана немного ниже среднереспубликанского уровня, что указывает на замедление в крупнейших городах при более активных регионах.

Экономическая динамика смещается от мегаполисов к регионам, где реализуются конкретные проекты и сохраняется спрос.

Итоговый сигнал простой - в конце 2025 года экономика не входила в спад. Рост был, но неоднородный. Его тянули МСБ, промышленность и инфраструктура, тогда как крупный бизнес действовал осторожно.

Для управленческих решений это важнее, чем сам уровень индекса - становится понятно, где именно формируется текущая активность и где уже начинается торможение.