Харрис пообещала снизить налоги для среднего класса в США

Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США пообещала сосредоточиться на «экономической безопасности» среднего класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала американцам снизить стоимость жизни в случае победы на предстоящих выборах. Экономика Соединенных Штатов является "самой сильной в мире", но многие граждане "пока не ощущают этого прогресса в своей повседневной жизни", - заявила Харрис в пятницу, 16 августа, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. В своей экономической политике на высшем государственном посту Харрис хочет сосредоточиться на среднем классе, его "экономической безопасности, стабильности и достоинстве".

По словам нынешнего вице-президента США, она намерена, среди прочего, сократить "расходы для американских семей". Речь идет, в частности, о введении налогового кредита в размере 6000 долларов (около 5430 евро) для молодых семей со средним или низким уровнем дохода в первый год жизни ребенка.

Политик призвала Конгресс США принять закон против искусственного взвинчивания цен на продукты питания и арендной платы за жилье. Вице-президент Соединенных Штатов также заявила о намерении запустить инициативу по строительству трех миллионов новых квартир в течение своего 4-летнего срока в случае избрания главой Белого дома.