Хиджама, камбо, аяваска... Все чаще казахстанцы обращаются к нетрадиционным способам лечения

Игнорируя или теряя надежду на официальную медицину, казахстанцы обращаются к весьма сомнительным нетрадиционным способам лечения. Шаманы и целители потчуют их ядом лягушки, вводят в транс напитком аяваска, предлагают отведать ядовитых грибов и излечить волшебной силой «нефритового корня»...

На фоне этих «веселых» терапий древняя процедура – хиджама – может показаться вполне себе официальным методом избавления от большинства недугов. И ведь, действительно, для ряда соотечественников сходить на хиджаму – как за хлебом.

Дошло до того, что к процедуре начали приобщать детей. Интернет сотрясают жуткие видео младенцев в процессе прохождения данной процедуры. Разумная общественность взбунтовалась, а ценители «волшебства» просто перестали афишировать свои похождения.

Безобидная с виду, но порой приносящая ощутимую пользу процедура хиджамы для многих может стать роковой ошибкой. Два года назад алматинка попала в реанимацию после курса «целебных» процедур. У женщины после первого посещения перестала болеть голова, и она фанатично пристрастилась к кровопусканию.

Стоявшую одной ногой на пороге вечности пациентку спасли традиционные врачи традиционной больницы. Заведующий в тот период отделением реанимации городской клинической больницы № 7 Есенай Еспенбетов рассказал журналистам и о других случаях, когда пациентам приходилось бороться за жизнь после неудачных сеансов хиджамы. По словам реаниматолога, реальная статистика гораздо серьезнее. Чаще всего люди скрывают, что обращались к нетрадиционной медицинской помощи.

Переиначив устойчивое выражение «не можешь предотвратить – возглавь», постараемся дать рекомендации, как минимизировать риск осложнений при прохождении этой манипуляции.

Точка зрения

Кому можно, а кому нельзя прибегать к данному виду нетрадиционного способа лечения, мы узнали у врача педиатра-пульмонолога, аллерголога, кандидата медицинских наук Миры Ажахметовой.

– Противопоказания для проведения хиджамы – возраст пациента до 20 лет и старше 65 лет, беременность, кормление грудью, анемия, любые заболевания в острой стадии, – уточняет док­тор. – Сегодня эта тема очень актуальна. Рынок перенасыщен предложениями, процедуру проводят даже с выездом на дом. Хиджама вообще вопрос спорный, не говоря уже об опасности ее проведения вне стен клиники. Одно дело, если человек перед процедурой полностью прошел обследование, получил заключение врача, что ему не противопоказано кровопускание, и совсем другое, если для пациента специалист, проводящий данную манипуляцию, становится первым, к кому он приходит со своими недугами.

Наши граждане уже дошли до того, что хиджаму делают детям грудного возраста. А это категорически противопоказано. У малышей кровеносная система не до конца сформирована, стенки капилляров тонкие и ломкие, присутствует риск кровотечения, несвертываемости крови. Сложности возникают не только с детьми. И у взрослого населения возможны патологии со стороны сердца, кроветворной системы.

Основных способов проведения хиджамы – два. Сухой – банками без прокола и влажный – через надрезы в коже. Множество псевдоспециалистов не боятся проводить хиджаму с надрезами, не имея медицинского образования и соответствующих клинических условий.

– Этот вид деятельности нелицензируемый. Однако при проведении процедуры используются медицинские инструменты, которые должны быть одноразовыми. В большинстве случаев стерильность инструментов и банок не соблюдается. Все это может привести к осложнениям и передаче опаснейших инфекций, таких как ВИЧ, вирусные гепатиты, – предупреждает Мира Зекеновна. – Некоторые люди, наслушавшись в соцсетях о «чудесах исцеления и омоложения», сами себе назначают эту процеду­ру. Уж если и решились на такое, необходимо пройти полную медицинскую диагностику.

Научных подтверждений о пользе хиджамы мало. Возможно ее проведение при артериальной гипертензии или при очень высоком уровне гемоглобина. Но надо понимать: это временное снятие симптомов, облегчение течения заболевания на какой-то период. Хиджама не устраняет первопричину. А при бездумном использовании может провоцировать другие заболевания.

«Кровавый» бизнес

Из-за своей доступности неплохая, по сути, вспомогательная терапия превратилась в откровенный бизнес. Только в Алматы официально функционируют более 120 точек проведения хиджамы, еще больше специалистов работают «вчерную». Стоимость процедуры в зависимости от предназначения колеблется от 45 тыс. до 170 тыс. тенге за курс. Самый дорогой и востребованный сегодня вид хиджамы – косметический. С помощью него специалисты обещают омоложение и массу эффектов: лифтинг, увлажнение, разглаживание морщин, избавление от акне.

Обучение хиджаме – отдельная индустрия. Центров, где обучают древним практикам, лишь чуть покопавшись в Интернете, нашли семнадцать, и это только в Алматы. Чтобы стать хаджамом (специалистом по кровопусканию), достаточно пройти курсы длительностью 36 академи­ческих часов, стоимостью от 150 тыс. до 210 тыс. тенге за модуль. И все – дипломированный «специа­лист» готов приступить к обязанностям. Объявлений такого характера много, и размещены они даже на официальных интернет-ресурсах, например 103. kz, где казахстанцы привыкли искать достоверную информацию.

Последователи альтернативной медицины шагают семимильными шагами от прогресса, и объяснения этому у них есть вполне логичные. Значительный процент составляют люди, отчаявшиеся получить квалифицированную медицинскую помощь или получившие ее без особых результатов. Есть много и тех, кому, как они считают, терять уже нечего.

Лягушка-терапевт

Алматинка Гаухар Исаева проходила хиджаму неоднократно, ощутимого эффекта не заметила, поэтому шагнула дальше и испробовала на себе яд африканской лягушки. Процедура с его применением называется камбо.

По легенде, камбо применяли шаманы Амазонии тысячелетиями. Суть процедуры заключается в очищении организма и просветлении ума. Чаще всего «волшебные» процедуры одним ударом бьют по всем возможным источникам возникновения болезни, включая психологический аспект. Об экономии средств в данном случае речи не идет, потому как заморская терапия обходится в круглую сумму.

– Камбо на территории Казахстана не запрещена, но все же процедуру я проходила в Москве, – рассказывает Гаухар. – На тематическом форуме в Интернете нашла объявление о наборе группы для прохождения древнего ритуала, проводить который приглашен настоящий потомственный курандерос (шаман-целитель в Латинской Америке. – Прим. ред.). Накануне мы получили инструкцию о том, как готовиться к процедуре. За несколько дней нельзя было пить спиртное, есть мясо. Перед самим ритуалом нам дали выпить напиток каисума, который, по словам организаторов процедуры, должен действовать как адсорбент.

На самом ритуале нам прижгли деревянной тлеющей палочкой плечо, сделав три точки, и через них ввели вещество. Затем последовали реакции организма: головокружение, потемнение в глазах, ломота во всем теле. Мне вообще казалось, что голова летит куда-то далеко, оставив тело на Земле, и я совершаю путешествие в подсознание. Всплыли страхи, обиды, а потом началась жуткая рвота. Именно этот завершающий этап, по идее, должен был способствовать очищению от токсинов. Рвотой дело не ограничилось. Большинство из нас еще несколько дней маялись расстройством желудка. За процедуру в прошлом году я отдала 90 тысяч рублей. Больше на такое не подпишусь. Было очень страшно. Но знаю, что некоторые из нашей группы проходили процедуру повторно.

Еще одно «чудо», но уже запрещенное законом, – аяваска. Процедура весьма схожая с камбо, отличие лишь в том, что это напиток из сока лианы, содержащий психотропные вещества. И опять же родина волшебства – леса Амазонии. Несмотря на запрет, процедуру тайно проводят и в Казахстане. Желающих и полечиться, и «кайфануть» хватает. Стоимость терапии, изменяющей сознание, зашкаливает за несколько тысяч долларов.

Аяваска означает «лиана духов». Шаманы обещают, что пос­ле употребления этого напитка человек соединится с духами предков и другими мирами, погрузится в мир иллюзий.

Опыт приема аяваски, по словам психотерапевтов, схож с приступами шизофрении, настолько яркие и странные вещи видит и делает человек. Безжалостные тренды, того и гляди, отправят «на антресоли» народную «аявас­ку», которую можно купить прак­тически в любом казахстанском магазине. А ведь если уж так хочется изменить сознание, совсем не обязательно тратить несколько тысяч долларов за заморское зелье – отечественные спиртзаводы все еще работают.

И тебя вылечат...

С научной точки зрения, у людей, прямым маршрутом обращающихся к альтернативной медицине и различного рода чудесам, схожий психологический портрет. По словам магистра психологии Екатерины Брызгаловой, у большинства из них отсутствует базовое доверие к миру, чаще всего сформированное еще в детстве. Им легче поверить во что-то сверхъестественное, чем довериться другим людям.

– Современная мода на постоянное саморазвитие, работу с энергетикой приводит к тому, что, пытаясь быть эффективным и уникальным, человек заходит слишком далеко, – говорит Екатерина. – Еще отлично срабатывает эффект волшебной таблетки, когда хотят все и сразу. А еще круче, если выбранный метод сработает хотя бы один раз из тысячи. Эффект будет растиражирован, и за чудом потянутся очереди из желающих не напрягаться.

Так устроено наше сознание, мы быстрее верим в то, что досталось легко, без усилий. Отчасти в нашем обществе это культивируется. Особенно в сельской местности. Повально все ходят к «бабушкам» решать свои проблемы. Люди хотят быстрого результата. Сдавать анализы, проходить дополнительные обследования, получать консультации у профильных врачей... Все это требует много времени, сил и нервов. Так же в нас еще не одно поколение будет жить страх государственных лечебных учреждений. Несмотря на то что ситуация с медициной улучшается с каждым годом, мы все так же боимся очередей, ругани, талонов. А альтернативщики обещают чудо! Но обещать – не значит жениться…