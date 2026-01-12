Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой помощи задержали в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Группа правонарушителей была поймана на незаконном списании автозапчастей и заключении фиктивных контрактов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная прокуратура совместно с городским ДКНБ пресекла схему хищения бюджетных средств станции скорой медицинской помощи за период 2020-2023 годы, сообщает Kazpravda.kz

Прокуроры установили факты незаконного списания автодеталей санитарного автотранспорта и заключения мнимых договоров услуг.

В результате этого снизилось количество рабочего автотранспорта, остальные выведены из эксплуатации вследствие хищения комплектующих запасных частей.

В настоящее время автопарк «103» полностью восстановлен. Было задержано 4 сотрудника, в том числе 2 руководителя среднего звена и директор станции.

«Действиями указанных лиц государству причинен особо крупный  ущерб на сумму 850 млн тенге, их деяния квалифицированы по ст.ст.189 ч.4 п.2), 189 ч.3 п.1), 2), 3) Уголовного кодекса «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в особо крупном размере», – сказано в информации.

Там же добавили, что уголовное дело направлено в суд.

#Астана #прокуратура #станция #скорая помощь #руководство

