Хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с США – Токаев

В ходе специальной панельной сессии "In Conversation with President Tokayev" (разговор с Президентом Токаевым) в рамках проходящего сегодня в Дохе Катарского экономического форума, модератор мероприятия задал вопрос Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий Президента США в вопросе увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Администрация Президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика Президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли Вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?" - спросил модератор Манус Крэнни (Bloomberg).

"Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я - Президент Казахстана, и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, в ходе панельной сессии, он выразил обеспокоенность по поводу будущего ООН.