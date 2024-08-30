Хорошо быть полиглотом

фото из личного архива Ержана Кошербаева

В обществе не утихают споры по поводу того, когда же в Казахстане абсолютно все заговорят на государственном языке. Несомненно, многое зависит от таких факторов, как государственная политика, образование, культурные инициативы и общественное восприятие языка. Сегодня в стране предпринимают самые разные шаги для продвижения государственного языка через образовательные программы, медиа и другие инициативы.

Руководитель КГУ «Ресурс­ный центр развития языков» ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Улытау» Ержан Кошербаев считает, что до 2029 года 84% населения будут свободно говорить по-казахски.

В своей работе ресурсный центр ориентируется на Концепцию развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023–2029 годы. Изначально он был создан в поддержку перехода казахского языка на латиницу. Впрочем, сегодня функции КГУ стали шире. Оно проводит самые разные мероприятия: олимпиады среди школьников и студенческой молодежи, фестивали, «круглые столы», соцопросы. Также ресурсный центр стал инициатором помощи предпринимателям и госучреждениям в ведении делопроизводства на казахском языке, правильном оформлении вывесок, билбордов и так далее.

– Я – казаховед, преподаватель казахского языка, в свое время был учителем года в городе и области, – рассказывает Ержан Курмашович. – Исходя из опыта работы могу сказать, что особых проблем с изучением государст­венного языка в регионе нет. К тому же Улытауский и Жанааркинский районы полностью казахоязычные. Если заметили, люди, которые родились или долго жили в небольших населенных пунктах, прекрасно говорят на казахском вне зависимости от национальности.

Действительно, в стране растет количество желающих выучить язык. Бесплатные курсы открыты и действуют в Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, те же соцсети пестрят предложения­ми – платными и бесплатными. Детские сады, школы давно перешли на более углубленное обучение языку.

– Я считаю, что тот, кто дейст­вительно хочет говорить по-казахски, найдет время и ресурсы, – отмечает Ержан Кошербаев. – Знание языка – это проявление уважения к стране. Допустим, если бы я жил в Узбекистане, то без уговоров выучил бы узбекский язык, чтобы выразить признательность стране, где живу и работаю.

Вопрос в том, как заинтересовать людей учить язык, какой подход найти, если в целом нет никаких трудностей в межнациональном общении или взаимо­связи с государственными органами.

– Мы вновь и вновь возвращаемся к личному стремлению, – поясняет Ержан Курмашович. – Своим детям я поставил задачу знать несколько языков. Они говорят по-казахски, по-русски, достаточно хорошо – по-анг­лийски, уже сами проявляют интерес к китайскому, японскому языкам. Мир широк, можно выбрать то, что по душе. Это же так хорошо – быть полиглотом.

Изучение языков – это не только полезный навык, но и способ развития личности, который может существенно обогатить нашу жизнь, поясняет он. Среди преимуществ – расширение кругозора, межкультурная коммуникация, что немаловажно в современном глобализирующемся мире. Это также развитие критического мышления и широкие возможности для самовыражения. Достижения в изучении языка, даже небольшие, могут способствовать повышению самооценки и уверенности в себе, а также доступу к новым возможностям как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Ну и, конечно же, исследования ученых показывают, что многоязычность может улучшить память и общие когнитивные функции.

По мнению педагога, меньше всего времени потребуется, чтобы начать здороваться, уметь поговорить о делах или купить что-то в магазине. При еже­дневном обучении освоить язык можно и за полгода.

– Государство предоставляет самые широкие возможности и инструменты для получения знаний, причем бесплатно, – продолжает он. – Помимо этого в помощь казахстанцам предлагается самый разный обучающий видеоконтент в Интернете, книги, фильмы. Те же видеоролики в поддержку языка пользуются успехом, даже если в них говорят с ошибками или акцентом. Главное, что человек старается, потому что хочет общаться, понять культуру, обычаи, душу народа.

Азы даются на бесплатных курсах, а далее уже – по интересам и возможностям. Акцент, постановка звуков и трудные для многих окончания можно отшлифовать в общении с носителем языка.

– Как преподаватель могу сказать, что молодежь, дети легко схватывают знания, поэтому считаю, что обучение языкам лучше начинать с раннего детства, ведь взрослым тяжелее дается учеба, порой им времени не хватает или желания, – говорит Ержан Курмашович. – Главное чтобы родители поддерживали стремление своих детей к учебе и сами понимали, как важно знание государственного языка для их будущего.

Со своей стороны в областном ресурсном центре развития языков планируют проводить творческие мероприятия с целью популяризации и развития языков.

– В планах – большой фестиваль для молодежи, – рассказывает Ержан Кошербаев. – Наде­емся, он станет интересным и познавательным для всех участников. К тому же такие мероприя­тия направлены не только на популяризацию государственного языка, мы пропагандируем трехъязычие. Каждый участник сам решает, на каком языке он будет выступать.