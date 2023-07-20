Хоть пруд пруди

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Как влияет субсидирование аквакультуры на развитие рыбной отрасли?

 

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Для развития аквакультуры из областного бюджета выделено полмиллиарда тенге. Субсидирование государством аквакультуры оказывает положительное влияние на развитие рыбной отрасли. Как результат – южный регион республики лидирует по выращиванию рыбы. Сказывается и тот факт, что потенциал искусственного рыбоводства в области очень высок. На юге зарегистрировано 104 водоема местного значения, которые вполне можно приспособить для этих целей. 88 из них уже закреплены за природопользователями.

Товарным рыбоводством в области занимаются 154 субъек­та предпринимательства. Для дос­тижения утвержденных программой развития рыбной отрасли объемов производства в предстоящие три года планируется открыть еще 91 рыбоводчес­кое хозяйство.

Только на развитие аквакультуры в текущем году из областного бюджета выделено 500 млн тенге. Субсидии уже предоставлены 31 хозяйству. Кроме того, на субсидирование инвестиционных вложений из республиканского бюджета направлено 226 млн тенге.

Наибольшими ресурсами для рыбоводства обладает Шардаринский район, на территории которого сошлись все необходимые условия для успешного развития отрасли. Тут и близость источника пресной воды, учитывая, что объем Шардаринского водохранилища составляет 5,2 млн кубометров. И надежный источник электроэнергии, каковым является Шардаринская ГЭС, с годовым объемом выработки 540 млн кВт·ч. И большое количество солнечных дней в году, позволяю­щее развивать альтернативные источники электроэнергии.

Достаточно в Шардаре также земель сельскохозяйственного назначения, да и относительно недорога рабочая сила. Близость рынков сбыта позволяет экспортировать рыбу и продукцию ее переработки в Узбекистан, КНР, а также на внутренний рынок Казахстана. Все это, вместе взятое, свидетельствует об огромных возможностях для развития рыбоводства в районе.

Крестьянское хозяйство «Болашак», расположенное в селе Суткент Шардаринского района, в числе тех, где безошибочно просчитали перспективу рыбной отрасли. Оно одним из первых получило субсидии в рамках госпрограммы развития рыбоводства. Два года назад местные предприниматели обустроили прудовое хозяйство на площади 40 га. Сейчас здесь выращивают сома, карпа, белого амура, донные виды рыб.

Заместитель главы КХ «Болашак» Мухтар Байкошкаров говорит, что полученные 28 млн тенге субсидий стали очень хорошим подспорьем для организации рыбного дела. В этом году предприятие подало заявку на получение льготного кредита от государства в размере 250 млн тенге. Средства намерены направить на увеличение производительности хозяйства. В 2022-м здесь вырастили 160 тонн рыбы. В текущем году запланировано 300 тонн. Основной объем рыбной продукции экспортируется в Россию и дает хорошую прибыль.

Нет проблем со сбытом и в прудовом крестьянском хозяйстве «Ахмет», что в Коссеитском сельском округе. Пруды и рыбоводческая инфраструктура в хозяйстве занимают 56 га. Мощность производства позволяет ежегодно отгружать 60 тонн рыбы. Крестьянское хозяйство наработало постоянных клиентов, с которыми заключены долгосрочные договоры. Рыба пользуется также большим спросом у местного населения, постепенно меняющего вкусовые привычки и включающего в свой рацион, кроме традиционных мясных блюд, и рыбу.

По словам главы крестьянского хозяйства «Ахмет» Мухтара Бакарыстанали, со стороны государства в прошлом году было выделено 29 млн тенге. Предприниматель планирует в дальнейшем расширить ассортимент и запустить в пруд мальков карпа, белого амура, судака, горбыля.

Расширять ассортимент, как и наращивать объемы производства, есть смысл, ведь в 2023–2024 годах частными инвесторами запланировано в дополнение к существую­щим рыбозаводам открыть еще два предприятия по производству рыбных кормов. Это станет хорошей поддержкой для отрасли и предпринимателей, сделавших ставку на ее развитие.

– Отпадет необходимость искать корма, они будут всегда под рукой, – так прокомментировал информацию о планах по строительству кормоцехов для рыбы Мухтар Бакарыстанали. – Это же здорово!

Стоимость каждого проекта мощностью 10 тыс. тонн в год сос­тавляет порядка 1 млрд 700 млн тенге. ИП «Жалгасбаев Т.»
уже начало строительные работы в Шардаре, а АПК «Созак балык онимдери» – в Отырарском районе.

Сейчас во всех районах и городах региона среди местного населения проводится разъяснительная работа по актуальности развития рыбного хозяйства.

– Туркестанская область считается благоприятной для разведения карповых видов рыбы – сазана, карпа, судака, леща, – говорит руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Сеитов. – Они всеядны и набирают товарный вес от 1,8–2,5 кило за сезон. У нас есть возможность для создания садковых хозяйств. Вдоль побережья Шардаринского водохранилища можно их обустроить на площади 80 гектаров. А еще построить искусственные пруды с проточной системой УЗВ – установкой замкнутого водоснабжения для выращивания племенного стада, премиальных видов рыбы, ракообразных, включая креветок.

Региональная программа развития рыбного хозяйства на 2021–2030 годы предусматривает доведение объема товарного рыбоводства до 20 тыс. тонн в год, а численность рыбоводных хозяйств – до 217. Согласно плану в этом году в области должно быть выращено 6 640 тонн рыбы. По итогам первого квартала уже произведено 2 559 тонн.

#развитие #субсидирование #рыбное хозяйство #аквакультура

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