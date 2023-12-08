Хотел заработать на свадьбу: скотокрадов задержали в Акмолинской области

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Аменова Дана
Корреспондент

Двое жителей Целиноградского района промышляли кражами чужого скота на пристоличной территории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, заявления о хищениях мелкого рогатого скота в районную полицию поступили 6 декабря. В первом случае, житель села Талапкер, являющийся владельцем одного из местных крестьянских хозяйств, заявил, что неизвестные проникли в постройки, где находился скот. Злоумышленники похитили 20 голов мелкого рогатого скота, причинив ему ущерб на 1 млн тенге. Второй потерпевший рассказал, что мужчины украли из частного подворья 5 животных. Ущерб владелец оценил в 300 тысяч тенге.

По обоим фактам полицейские начали досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий на территории Целиноградского района и столицы, задержали уроженцев села Кажымукан.

«В ходе следственных мероприятий было установлено, что задержанные приезжали в населенный пункт на арендованной автомашине. Они похищали скот, а затем забивали его для дальнейшей реализации. В качестве вещественных доказательств изъяты шкуры похищенных животных, а также три туши, которые задержанные не успели продать. Причем, один из них хотел преступным путем  заработать деньги на предстоящую свадьбу», — говорится в официальном сообщении департамента полиции.
 

#задержание #полиция #кража #скот

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