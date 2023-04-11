Хотели как лучше…

Как мы уже сообщали, недавно между областным акиматом и региональной Ассоциацией газовых хозяйств был заключен меморандум об утверждении предельной стоимости подключения абонентов к голубому топливу в размере не более 350 тыс. тенге («С небес – на землю», «КП» от 30.03.2023). Данное соглашение действует в 11 сельских округах Талгарского, Карасайского, Жамбылского и Енбекшиказахского районов, а также в Каскелене и Есике.

На днях прокуратура облас­ти, представители которой входят в рабочую группу вместе с чиновниками и газовщиками, объявила о продолжении акции. Соответствующий меморандум областной акимат подписал с компанией «АзияГаз Чунджа», занимающейся газоснабжением Уйгурского района. Инициаторы проекта намерены охватить максимальное число населенных пунктов области и тем самым снизить расходы потребителей.

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, тариф в 350 тыс. тенге включает в себя подведение к дому газопровода протяжен­ностью 30 м и подключение двух точек – отопительного котла и газового оборудования для бытовых нужд.

Казалось бы, хорошее дело. Ведь в последние годы подрядные компании взвинтили стои­мость вышеуказанных услуг в среднем до 700 тыс. тенге. Кое-где граждане выкладывали даже по миллиону (!) тенге и больше, для чего им приходилось брать кредиты в банках.

Но не зря говорят, что дьявол таится в мелочах. Газовые магнаты-монополисты не могут упустить свою выгоду. Не для того они занимают привилегированное положение на рынке.

Как выяснил автор этих строк, помимо суммы в 350 тыс. тенге, есть и другие расходы, необходимые для газификации частного жилого дома. Это покупка отопительного котла (около 300 тыс. тенге), стабилизатора, кранов, очистителя. Многим гражданам приходится сооружать специальные арки, чтобы поднять газовую трубу для беспрепятственного въез­да во двор машин. В итоге общая смета затрат доходит до 1 млн тенге. О каком же удешевлении идет речь?

К примеру, жительница села Кызылту-1 Талгарского района Дарига Иманбаева осенью прошлого года за подведение газовой магистрали к своему дому выложила 460 тыс. тенге (по старому тарифу). Затем купила котел и другое оборудование, оплатила монтаж газовой арки. На сегодня затраты хозяйки сос­тавили 870 тыс. тенге. И это не предел: еще нужно приобрести газоанализатор, предстоят и другие расходы.

– Все вместе выходит больше миллиона, и я не могу понять, почему потребители должны отдавать подрядчикам деньги на строительство газопровода? – недоумевает Дарига Иманбаева. – Ведь мы, клиенты газовых компаний, будем потреблять газ и платить за каждый кубометр. К примеру, продавец в магазине не берет же у покупателей плату за пользование весами. Когда я задала этот вопрос газовщикам, они развели руками: мол, если не хотите, то не подключайте свой дом, ваше право. То есть нас ставят в безвыходное положение.

С этим мнением согласна юрист Надежда Жежома. По ее словам, финансируя строи­тельство газораспределительных сетей, граждане становятся соинвесторами проекта, а не получателями услуг. Расходы газовых компаний – это долгосрочные инвестиции, которые должны возвращаться за счет продажи газа населению. А реальная стоимость подключения дома к голубому топливу не должна превышать 150 тыс. тенге, согласно расчетам проектных институтов.

В целом здесь сложилась очень хитрая схема, когда компания – строитель газопровода и газоснабжающее предприя­тие разделили между собой ответственность. Подрядчик взимает деньги у населения за прокладку сетей, а газовщик – за подачу голубого топлива. В случае недовольства клиентов, что происходит довольно часто, предприниматели переводят «стрелы» друг на друга.

Стоит ли удивляться низким темпам газификации сел и городов Алматинской области с учетом беспорядка, царящего в этой сфере? К примеру, жители нескольких улиц того же поселка Кызылту уже пятый год не могут получить обещанный доступ к газу. Как рассказала Надежда Жежома, все обращения сельчан в акиматы района и области, жалобы на плохую работу подрядной компании «КазПроектСтрой» не дали результата, дело застопорилось.

Опрошенные мной жители других сел и районов, кому посчастливилось газифицировать свои дома, потратили на это примерно ту же сумму, что и Дарига Иманбае­ва (около 1 млн тенге). Естественно, такие непомерные расходы их вовсе не радуют. Не впечатлила и новость об удешевлении стои­мости подключения абонентов к сетям газоснабжения, преподносимая чиновниками и прокурорами как благо для сограждан.

По мнению моих рес­пондентов, возможно, монополисты ввели в заблуждение инициаторов акции, которые хотели как лучше, а получилось как всегда…