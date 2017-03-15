​«Хозяйки» тротуара сильнее участкового?

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Поводом для встречи с участковым стал вопрос, волнующий жителей города уже более 10 лет. Незаконная уличная торговля вдоль тротуара возле оптового рынка «Жулдыз» по улице Розыбакиева не прекращается ни зимой, ни летом. Толкучка, антисанитария... Сколько было об этой проблеме снято сюжетов на ТВ, написано материалов в местной печати – не сосчитать. Неоднократные пос­ты в социальных сетях со снимками тоже не помогли сдвинуть воз с места.

Начальник местной полиции города подполковник Жасулан Байкенов и его подчиненный – начальник Алмалинского районного отделения подполковник Бегимбек Сулейменов – в курсе ситуации. Но принимаемые меры не дают результатов. Осенью прошлого года после очередного поста в социальных сетях работа по наведению порядка здесь вновь активизировалась. Создалось впечатление, что проблема начала решаться. Как бы ни так!

Местная полиция, к сожалению, не может призвать к порядку трех деревенских женщин, которые давно для себя решили, что они хозяйки тротуара и могут безнаказанно торговать требухой. Они, словно стойкие оловянные солдатики, пересидели разных участковых, начальников, устраивающих периодически рейды. Три тетушки прекрасно знают: оперативные мероприятия закончатся, и все вернется на круги своя. Именно так и произошло в очередной раз.

Всю осень женщины продавали товар из-под полы, и их тактика оказалась верна. А перед новым годом на тротуаре вновь оживилась торговля, и все вернулись на свои места. На слова о том, что им же запретили торговать, один из торговцев простодушно заявил: «Двадцать лет продавали и дальше будем, а с полицией и договориться можно».

Для решения проблемы не раз предлагалось установить стационарный полицейский пост. Если учесть, что штат местной полиции насчитывает около 2 тыс. сотрудников, то это вполне возможно. Но он так и не появился, а торговки уверовали в свою правоту и фактически не подчиняются представителям правопорядка, беря их своими истеричными криками. Такая вседозволенность попирает все нормы общественного порядка.

– Они проклинают меня, мою семью и моих детей, – жалуется участковый капитан полиции Багдад Калымов на мой прямой вопрос, когда же он будет отвечать за свой участок работы.

На дворе весна, все торговцы вернулись на свои исходные позиции, хотя администрация рынка создала для них хорошие условия. В самом ближайшем отсеке поставили удобные прилавки, провели освещение, позаботились даже о тепле. Но они предпочитают по-прежнему торговать на тротуаре. Все добропорядочные продавцы платят налоги и торгуют по правилам, а для этих правила будто и не существуют.

Вот как ситуацию прокомментировал заместитель начальника местной полиции Алматы подполковник Торехан Исин. По его словам, за два месяца текущего года к административной ответственности за стихийную торговлю привлечены 1 492 человека. Статья 204 «Торговля в неустановленных местах» Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Участковый не имеет права изъять товар и заставить стихийных торговцев уйти в принудительном порядке, так как это будет считаться нарушением их конституционных прав.

– Да, своими действиями некоторые из них провоцируют участкового, чтобы потом написать на него жалобу. Надо признать, что закон мягок, у полицейских нет реальных рычагов воздействия, кроме составления протокола о нарушении. Необходимо внести поправки в законодательство для того, чтобы стихийные торговцы осознавали – за свои неправомерные действия они понесут строгое наказание.

– А вы рассматривали вариант установки стационарного поста, может, присутствие полицейского призовет их к порядку? – интересуюсь я.

– Пока не будет ужесточено законодательство, вряд ли эта проблема может быть решена. Нужно дать возможность участковому задерживать таких злостных нарушителей общественного порядка и направлять материалы в суд для принятия мер. Необходимо также сформировать принцип «нулевой терпимости». Я сам работал участковым, поэтому хорошо знаю эту работу. Участковых лишили многих полномочий, оставив их в узких должностных рамках.

Руководитель местной полиции согласен с тем, что «хозяйки» тротуара давно уверовали в свою безнаказанность, которая стала следствием слабости действующего административного законодательства. 

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