​Храбрый таксист

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Сергей Горбунов, Павлодар

Воспользовавшись отсутствием хозяев, 28-летний подозреваемый, разбив окно, проник в частный дом, откуда похитил имущество на сумму около 4,5 млн. А это – 25 изделий из золота, бытовая техника, две норковые шубы, дорогие спиртные напитки и несколько флаконов женских духов. Однако, далеко уйти он не успел...

Вернувшаяся домой хозяйка увидела разбитое стекло и выходившего из дома незнакомого мужчину с большой сумкой. Не растерявшись, женщина выбежала на улицу и стала громко звать на помощь. Ее крики услышал проезжавший мимо водитель такси. Он выбежал из машины, схватил и повалил на землю вора и держал его до приезда полицейских.

Позже стражи порядка выяснили, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и теперь вновь предстанет перед судом. Так, благодаря помощи таксиста и смелости самой хозяйки дома, которая не растерялась, удалось уберечь имущество. В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье «Кража», а принявшие участие в задержании женщина и мужчина, как сообщили в пресс-центре ДВД области, будут представлены полицейскими к поощрению.

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