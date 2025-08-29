В фондах Архива Президента РК содержатся свыше 1,5 млн дел, но есть среди них документ, который можно назвать самым главным, – это подлинник Конституции 1995 года

фото предоставлено Архивом Президента РК, фото Игоря Бургандинова

Место жительства главного документа

О том, что подлинник Конституции за 1995 год хранится именно в Архиве Президента, знают, возможно, не все. Рассказывает директор Архива Президента РК Алия Мустафина:

– Долгие годы оригинал Конституции 1995 года хранился в здании архива в Алматы. С переез­дом Архива Президента в Астану в новое здание этот уникальный документ также был перемещен в столицу. Сегодня он находится в условиях, соответствующих самым строгим международным стандартам. Наши архивохранилища оснащены автоматическими системами климат-контроля, которые обеспечивают стабильную температуру и влажность.

Хранение таких реликвий требует особой заботы. Поэтому в новом здании создана современная лаборатория реставрации и консервации. Здесь архивисты занимаются сохранением, восстановлением и защитой архивных документов. Работа начинается с оценки состояния каждого документа, затем проводится консервация, то есть остановка процессов разрушения. А если требуется, выполняется полноценная реставрация с применением новых технологий и безопас­ных материалов.

Главный хранитель фондов Архива Президента РК Г. О. Бекишева, директор Архива Президента РК

А. Х. Мустафина принимают на хранение подлинник Конституции 1995 года

Кроме того, в здании установлены передовые системы безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, противопожарные системы. Это особенно важно, когда речь идет о таких ценных и уникальных документах, как Конституция РК.

Отмечу, что архив – это не просто место, где документы складывают в коробки и забывают на годы. Мы, архивисты, ведем постоянный контроль за состоянием каждого документа и соблюдением всех условий хранения. Это живая, кропотливая работа, которая позволяет свое­временно выявлять малейшие изменения состояния раритетов и сразу принимать меры.

– Конституция – важнейший исторический документ, отражаю­щий символ государст­венности. Для нас, хранителей истории, он имеет также и профессиональную категорию как особо ценный документ. Хранить Основной закон страны – почетная миссия для нас, а наша задача не только хранить, но и изучать, а также представлять весь комплекс тематических материалов на документальных выставках, – подчеркнула Алия Мустафина.

Ювелиры бумажных сокровищ

Накануне 30-летия Конституции РК в Архиве Президента состоялась историко-документальная выставка «Конституция – важный институт демократии», после которой специально и только для «Казахстанской правды» была проведена экскурсия по лаборатории и в хранилища главного архива страны.

Вместе с руководителем пресс-службы архива Акмарал Сакуровой спускаемся вниз, туда, где кипит работа, где специалисты реанимируют ценные документы.

Данагуль Тюлегенова по специальности историк. Обучаясь в магистратуре, девушка увлек­лась реставрацией документов и, получив дополнительное образование, стала возвращать к жизни полуистлевшие, но весьма ценные бумаги.

В лаборатории довольно прохладно, соблюдается температурный режим. Здесь же расположены разные приборы, которые помогают реставраторам «оживлять» бумажных рассказчиков истории.

– Прежде чем попасть к нам в лабораторию, все документы проходят адаптационный период, находясь две недели в специальном хранилище. После этого мы проводим многоэтапную подготовку к работе: делаем обеспыливание, помещаем в азотную камеру, коллегиально на консилиуме решаем, какой вид реставрации подойдет для каждого объекта, – рассказывает Данагуль, а я думаю; какая же это кропотливая и непростая работа!

Технически весь процесс напоминает медицинские манипуляции: «пациент» отправляется в изолятор, после фильтра его осматривают, специальным аппаратом определяется наличие бактерий, вирусов. После диагностики идет планомерное «лечение», где каждая процедура значима и нужна.

Также мы узнаем, что существуют разные виды реставрации, к примеру, сухая и влажная. И что для восстановления потерянных, потрепанных от времени фрагментов документа используют специальный раствор – дистиллированную воду со специальным бумажным наполнителем. Причем эту смесь готовят две недели, взбалтывая каждые 20 минут, и только после этого ее берут в работу. Некоторые документы отправляются в специальный прибор на листозаливку, другие по мере необходимости проходят цементирование.

Документам даже измеряют уровень РН, и если показатели имеют отклонения от нормы, то проводится работа по сбалансированию – почти все как у людей.

К слову, пропорции «лекарств» назначает биолог-химик Ансар Айтказы.

– Назначения делаем в зависимости от состояния документа, плотности бумаги, условий, при которых он хранился. Поэтому к каждому – индивидуальный подход, своя личная программа восстановления, – говорит Ансар, и в словах ее чувствуется неподдельная забота о своих «пациентах», как и бывает у настоящего доктора.

Центр документального наследия

Отметим, что в фондах архива собраны ключевые документы, связанные с суверенитетом и государственным строительством: подлинник Конституции 1995 года; законодательные акты периода независимости – от законов, в том числе конституционных, до указов и распоряжений Главы государства; документы по вопросам государственного устройства, обороны, экономики, социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения, награждений и гражданства. Исследователи часто обращаются к переписке, в которой собраны обращения на имя Президента от простых граждан и коллективов различных учреждений.

Также в архиве хранятся и документы, отражающие международное признание Конституции, – отклики зарубежных государств, международных организаций и экспертов на ее принятие и развитие. Этот массив охватывает широкий спектр вопросов – от подготовки Основного закона страны до международной деятельности и стратегического планирования – и является важнейшим источником по изучению новейшей истории Казахстана.

За порядком в хранилище следит Дидар Дуйсембайулы

Помимо этого, в Архиве Президента хранятся документы Конституционного суда – организации, являющейся источником комплектования архива. Этот орган обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции, дает заключения по основным вопросам и защищает конституционные права граждан. Уже сегодня материалы Конституцион­ного суда служат ценной базой для изучения современного конституционного развития страны.

– 2025 год стал особенным для нас, – говорит директор архива Алия Мустафина. – По инициа­тиве Главы государства

Касым-Жомарта Токаева в Астане было построено новое здание Архива Президента – крупнейшего в стране хранителя документов социально-политической истории XX века и периода независимости. Здание расположено в центре столицы, что соответствует его статусу и значению как национального центра документального наследия.

В феврале 2025 года Глава государства лично посетил архив в Астане и ознакомился с его деятельностью. На сегодня в Архиве Президента хранится свыше 1,5 млн дел. Ежегодно фонды пополняются на 7–8 тыс. новых единиц. С каждым годом расширяется и круг организаций, передающих документы. Это не только государственные органы, подотчетные Президенту, но и объединения, этнокультурные центры республиканского значения и организации квазигосударственного сектора.

Надо отметить, что новое здание предусматривает архиво­хранилища, рассчитанные в перспективе на размещение до 2 млн единиц. Все они оборудованы по международным стандартам.

В столицу перевезены все документы периода независимости – это около 226 тыс. единиц хранения. В филиале архива в Алматы остаются фонды, отражающие историю XX века: документы об образовании Казахской АССР, индустриализации, политических репрессиях, участии Казахстана в Великой Отечественной войне и другие.

Также в Алматы хранятся материалы, поступившие в 2022–2023 годах из специальных архивов МВД, КНБ и Генпрокуратуры, – около 700 тыс. единиц, в том числе уголовные дела и ранее засекреченные документы о репрессиях. На сегодня архивистами завершен процесс приема этих фондов, продолжается их систематизация и экспертиза. Уже проведена экспертиза более 90 тыс. дел, исполнено около 3 000 архивных запросов, содержащих сведения о свыше 6 000 человек. Это огромная работа, важная как для историков, так и для потомков репрессированных, ищущих информацию о судьбах своих родных.

Цифровой мир

Не первый год в архиве ведется работа по цифровизации данных. На сегодня уже оцифровано более 230 тыс. дел, или порядка 30 млн листов. Благодаря этому читальный зал Архива Президента на 90% работает в электронном формате, исследователи имеют дело с электронными копиями оригиналов документов, что существенно прод­левает их «физическую жизнь».

В ближайшие пять лет в первую очередь будут переведены в цифровой формат особо ценные и ветхие материалы, а также документы по истории периода независимости, государственному строительству и международным соглашениям.

– Мы ставим перед собой амбициозную цель – оцифровать сто процентов фондов архива. Речь идет не просто о сканированных копиях, а о создании полноценной цифровой среды с удобным поиском, метаданными, привязкой к контексту и тематическим блокам. Следующий этап – внедрение «умных» технологий и элементов искусственного интеллекта, – отметила директор Архива Президента Алия Мустафина.

Как известно, по поручению Главы государства планомерная работа по созданию Национального цифрового архива ведется Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Архив Президента также вовлечен в этот процесс.

Повсеместная цифровизация, о которой говорит Глава государства, в контексте архивов представлена как задача создания совершенно нового формата хранения и использования документов. Это серьезный вызов для архивного сообщества, который одновременно открывает и новые горизонты – от цифровой реставрации документов и топографирования хранилищ до внедрения искусственного интеллекта в экспертизу ценности.

– Но мы понимаем, что цифровизация и применение ИИ сопряжены с целым рядом рисков – от защиты авторских прав до сохранности данных. Сегодня многие вопросы требуют профессионального, открытого обсуждения и поиска оптимальных решений. В этой связи Архив Президента прорабатывает вопрос создания Экспертного клуба, который будет профессиональной площадкой, где специалисты смогут совмест­но искать решения по наиболее актуальным и острым вопросам архивного дела.

Поэтому создание национального цифрового архива – это возможность создания базы знаний, основанной на бесценном ретроспективном информационном ресурсе, – резюмировала Алия Мустафина.

Хранить 500 лет

Следуем далее и попадаем в святая святых – хранилище Архива Президента. Поеживаюсь – здесь довольно холодно. Ровными рядами стоят стеллажи, каждая ячейка пронумерована, закрыта. Для человека со стороны это просто набор цифр и букв, для работающих в архиве – карта или маршрутизатор, по которому они легко могут найти нужные документы.

Вдоль стен стоят огнетушители громадных размеров – это на случай пожара. Также на отдельных полках высятся специальные металлические чемоданы, туда в случае опасности пожара должны быть сложены в первую очередь документы особой важности. Спас­ти любой ценой самое ценное – таковы правила.

Все работает на автоприводе, архивист Дидар Дуйсембайулы нажимает на кнопку, и один стеллаж движется вдоль, открывая пространство для сотрудников. Можно свободно пройти между рядами, найти нужную ячейку. Легким движением руки он возвращает стеллаж обратно.

Долго находиться нам здесь нельзя, осмотрев помещение, идем дальше.

В этом кабинете идет процесс микрофильмирования. Проще говоря, документы оцифровываются и переносятся на пленку, которую можно просмотреть как диа­фильм, аппарат напоминает тот самый, из детства, когда крутишь ручку – и на экране мелькают кадры любимых мульт­фильмов. Только здесь вместо мультяшных героев – серьезные документы государственной важности.

Архивист Молдир Асимова показывает и объясняет нам все этапы перемещения бумажных носителей на пленку. К слову, проявляют пленку так же, как когда-то фотопленку – в полной темноте.

Хранятся такие микрофильмы 500 лет – практически вечность, правда? Ведь в обычной жизни даже 100 лет кажутся очень долгим периодом.

Небольшая экскурсия подходит к концу, мы уходим полные впечатлений и эмоций, еще бы – удалось прикоснуться к истории в прямом смысле слова.