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Торжественное открытие аллеи было приурочено к 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Идейным вдохновителем и главным организатором проекта стал полковник таможенной службы в отставке, первый мастер спорта Северо-Казахстанской облас­ти по национальной борьбе қазақша күрес, мастер спорта по вольной борьбе, почетный президент Федерации вольных видов борьбы, почетный гражданин Петропавловска Бауржан Кульжанов.

В 1974 году Бауржан Ния­зович стал победителем рес­публиканского конкурса «А ну-ка, парни!» в Петропавловске, а позже побывал на семи Олимпийских играх в составе официальных делегаций. Именно он – один из очевидцев прощального момента Олимпиады-80 в Москве, когда в небо улетал легендарный Мишка.

В Борках Бауржан Кульжанов превратил пустырь возле своего дома в настоящую галерею памяти. Он высадил почти сто елей в честь значимых людей СКО, установил три десятка памятников и бюстов. Так, здесь можно увидеть Хаджимукана Мунайт­пасова, Ивана Поддубного, Жаксылыка Ушкемпирова, олимпийцев, тренеров и даже культовых героев советского кино – Петруху и Верещагина из «Белого солнца пустыни», что, конечно, неслучайно. Долгое время Бауржан Кульжанов возглавлял Северо-Казахстанскую таможню.

Аллея спортивной славы – это не только памятник прошлому, но и урок для будущего: любовь к спорту, верность профессии и гражданская активность могут оставить «монументальный» след в истории.