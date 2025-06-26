В поселке Борки появилась новая точка притяжения – Аллея спортивной славы, посвященная выдающимся динамовцам и легендам казахстанского спорта.
Торжественное открытие аллеи было приурочено к 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Идейным вдохновителем и главным организатором проекта стал полковник таможенной службы в отставке, первый мастер спорта Северо-Казахстанской области по национальной борьбе қазақша күрес, мастер спорта по вольной борьбе, почетный президент Федерации вольных видов борьбы, почетный гражданин Петропавловска Бауржан Кульжанов.
В 1974 году Бауржан Ниязович стал победителем республиканского конкурса «А ну-ка, парни!» в Петропавловске, а позже побывал на семи Олимпийских играх в составе официальных делегаций. Именно он – один из очевидцев прощального момента Олимпиады-80 в Москве, когда в небо улетал легендарный Мишка.
В Борках Бауржан Кульжанов превратил пустырь возле своего дома в настоящую галерею памяти. Он высадил почти сто елей в честь значимых людей СКО, установил три десятка памятников и бюстов. Так, здесь можно увидеть Хаджимукана Мунайтпасова, Ивана Поддубного, Жаксылыка Ушкемпирова, олимпийцев, тренеров и даже культовых героев советского кино – Петруху и Верещагина из «Белого солнца пустыни», что, конечно, неслучайно. Долгое время Бауржан Кульжанов возглавлял Северо-Казахстанскую таможню.
Аллея спортивной славы – это не только памятник прошлому, но и урок для будущего: любовь к спорту, верность профессии и гражданская активность могут оставить «монументальный» след в истории.