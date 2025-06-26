Хранитель истории спорта

Общество
102
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В поселке Борки появилась новая точка притяжения – Аллея спортивной славы, посвященная выдающимся динамовцам и легендам казахстанского спорта.

фото автора

Торжественное открытие аллеи было приурочено к 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Идейным вдохновителем и главным организатором проекта стал полковник таможенной службы в отставке, первый мастер спорта Северо-Казахстанской облас­ти по национальной борьбе қазақша күрес, мастер спорта по вольной борьбе, почетный президент Федерации вольных видов борьбы, почетный гражданин Петропавловска Бауржан Кульжанов.

В 1974 году Бауржан Ния­зович стал победителем рес­публиканского конкурса «А ну-ка, парни!» в Петропавловске, а позже побывал на семи Олимпийских играх в составе официальных делегаций. Именно он – один из очевидцев прощального момента Олимпиады-80 в Москве, когда в небо улетал легендарный Мишка.

В Борках Бауржан Кульжанов превратил пустырь возле своего дома в настоящую галерею памяти. Он высадил почти сто елей в честь значимых людей СКО, установил три десятка памятников и бюстов. Так, здесь можно увидеть Хаджимукана Мунайт­пасова, Ивана Поддубного, Жаксылыка Ушкемпирова, олимпийцев, тренеров и даже культовых героев советского кино – Петруху и Верещагина из «Белого солнца пустыни», что, конечно, неслучайно. Долгое время Бауржан Кульжанов возглавлял Северо-Казахстанскую таможню.

Аллея спортивной славы – это не только памятник прошлому, но и урок для будущего: любовь к спорту, верность профессии и гражданская активность могут оставить «монументальный» след в истории.

#Спорт #СКО #история #хранитель

Популярное

Все
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Лечить в новых условиях
Орошаются поля – быть урожаю
Отечественного продовольствия стало больше
В центре внимания – молодежь
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Коррупции – нет!
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Реформу надо завершить
Триггеры XXI века
С весны затих фабричный шум
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Вывезли 13 тонн отходов
Искал деньги, нашел срок
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
Обуздать силу ветра
Игры по правилам предков
Контрольный закуп
Криминал – угроза национальной безопасности
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Игры по правилам предков
На побережье Каспийского моря установили мобильные посты
Рожденный в Олимпийский день
Вьется пыль из-под копыт!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]