Дух родной земли, красота природы Казахстана и быт казахского народа отражены в работах члена Союза художников РК, профессора Ерзата Рахимова.

В одной из старейших в стране галерей «Улар» проходит его персональная выставка под названием «Ритм жизни», посвященная празднику Наурыз. В этом году Ерзат Мухтарович отмечает 70-летие. В своих работах художник проводит свое­образные этнографические исследования, изучает историю жизни батыров, которые находятся в тесной связи с его родом, национальные традиции. В основном выставочные картины написаны мастером в течение последних десяти лет.

Наряду с живописными пейзажами мне особо приглянулась работа «Әке арманы» («Мечта отца»). На холсте изображено первое знакомство юного джигита с лошадью. Женщина передает сына мужу, который сажает ребенка в седло.

– Дочь моего свата, который ушел из жизни, пришла в галерею и приобрела эту картину, еле сдержав слезы от того, что увидела на ней своего отца, – рассказал художник.

В основном Ерзат Рахимов работает маслом, но иногда с удовольствием обращается к акварели. Признается, что на исторические картины уходит довольно много времени, потому что они требуют хороших знаний истории, проработки деталей.

– Чтобы осмыслить события, связанные с Орбулакской битвой, сражением в ходе казахско-джунгарской войны, я поехал в урочище Белжайлау, в Жаркент. Вдохновившись атмосферой этих мест, вернулся домой и взялся за кисть, – поделился Ерзат Мухтарович.

Художник с трепетом относится к природе родного края, поэтому всегда, когда едет на любимую рыбалку, не упускает возможности написать пару акварельных или масляных этюдов. Осенние пейзажи, крас­ки этого времени года в наших краях – тоже настоящий подарок для художника.

Ерзат Рахимов работает и на заказ. Довольно часто мастера просят написать портрет предков. Сегодня Ерзат Мухтарович планирует создать коллективный портрет, где изобразит представителей всего своего рода.

– Я уже нашел композиционное решение для этой картины. Хочу оставить ее на память своим детям и внукам, – сказал он.

Профессор, отличник образования РК Ерзат Рахимов помимо творческой деятельности преподает в алматинской гимназии № 138 им. М. Базарбаева черчение и изобразительное искусство. Ерзат Мухтарович сожалеет, что уже около трех лет в образовательной программе для школ эти предметы идут как дополнение к обобщающей дисциплине «художественный труд».

– Мы, учителя, хотели бы добиться возвращения в прог­рамму прежних предметов, ИЗО и черчения. «Художественный труд» представляет собой сборную солянку – рисование, обработку различных материа­лов и многое другое. А ведь черчение как отдельный предмет очень нужно. Оно помогает школьникам определиться с будущей профессией в области архитектуры, строительства, дизайна, – уверен профессор.

Ученики Ерзата Мухтаровича успешно участвуют в выставках городского, республиканского и международного уровня и удостаиваются высших наград. Некоторые из них углуб­ленно занимаются черчением со своим учителем, готовясь к поступлению в специализированные вузы.

– Всегда сообщаю об успехах своих учеников всей школе. Пишу объявление, в котором указываю, что первого, второго или третьего места удостоились будущие архитекторы и дизайнеры нашей страны, – заключил Ерзат Рахимов.