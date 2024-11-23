Хронобиологи – о преимуществах нового времени Статьи 23 ноября 2024 г. 3:00 49 Беседовала Насихат Оркушпаева Использование природного часового пояса положительно скажется на здоровье фото из личного архива На минувшем заседании Правительства расставили точки над «i» относительно спорного вопроса – смены часового пояса, отметив, что принятое ранее решение является научно обоснованным, экономически целесообразным и соответствует интересам эффективного функционирования страны. О том, что скрывается под общими фразами и действительно ли единое время оправдывает столь бурный накал страстей, рассказывает специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев. Для тех, кто не в курсе, скажем, что хронобиология – это наука, изучающая условия возникновения, природу, закономерности и значение биологических ритмов, а также взаимосвязь между наружными биоритмами и здоровьем человека. А биологические ритмы, по словам собеседника, зависят от ритмических изменений во внешней среде и ориентируются на восход и заход Солнца, а также на момент его максимального возвышения над горизонтом, то есть на истинный (астрономический) полдень (12.00). – Биоритмы – это основа. Они представляют собой фундамент адаптации организмов и обеспечивают единство живой и неживой природы, задают порядок существования во Вселенной каждого из нас. Фактически фармакологическое лечение на начальной стадии заболевания является нормализацией нарушенных биоритмов. Из этого следует, что сами недуги сначала, пока они не перешли в хроническое состояние, и есть нарушение биоритмов организма, – говорит Болат Нурхожаев. – Получается, что введение единого часового пояса продиктовано желанием нормализовать биологические ритмы казахстанцев? А как же признание Гринвичского меридиана как единого нулевого значения для отсчета долготы? – Земля «нарезана» на 24 часовых пояса в 15 градусов. В совокупности это 360 градусов, равных одному повороту Земли вокруг своей оси, один градус – четыре минуты. Поворот Земли на 15 градусов по оси соответствует временному промежутку в один час. Полдень на часах (12.00) в каждом часовом поясе на срединном меридиане должен совпадать с моментом истинного (астрономического) полудня, кульминацией Солнца над этим меридианом. Точкой отсчета для поясного деления является Гринвический меридиан (GMT0), с двух сторон которого по 7,5 градуса – зоны часового пояса UTC0. От них с градацией плюс на восток и минус на запад исчисляются часовые пояса, они соприкасаются на линии перемены дат. Например, в случае с восточными областями Казахстана UTC+5 с разницей пять часов от GMT срединный меридиан 75 градусов восточной долготы (75⁄15=5) проходит через города Балхаш и Экибастуз. Границы часовых поясов +5 идут с двух сторон 75-го меридиана по 7,5 градуса (30 минут), по меридианам 67,5 и 82,5 восточной долготы. Вся территория, находящаяся в этих долготах, является зоной часового пояса UTC+5. Широта в исчислении времени не используется. Соответствие жизнедеятельности стандартному времени обеспечивает синхронность внутренних биологических ритмов с природными, биоритмов органов и систем человека между собой, так как некоторые органы имеют свои эндогенные биоритмы. Полная потеря ритмичности организма или смена фазы ритма могут изменить их физиологический набор с наступлением хронодислокации или внутренней десинхронизации. Это приводит к нарушению обмена веществ и заболеванию. – Для чего раньше использовались понятия летнего и зимнего времени? – Как я уже отмечал выше, счет поясного времени связан с вращением Земли вокруг своей оси и движением Солнца на ее поверхности, соответствием полудня с 12.00 на каждом срединном меридиане часовых поясов. С начала прошлого столетия под идеей большего использования светлого времени суток правительства стран начали применять опережающее летнее время, игнорируя законы природы и биологию человека. Фактически это использование времени более восточного, соседнего часового пояса, что опережает местные солнечные «часы» на 60 минут в летний сезон. Самое интересное, что дело пошло еще дальше, и летнее время начали применять круглый год – зимой и летом. Например, в 1930-е годы на территории СССР было введено декретное летнее время круглый год. В 1956-м произошло укрупнение часовых поясов, что еще больше запутало проблему. С годами такая же практика сложилась во многих странах. В итоге произошел хаос в исчислении времени. Если вы помните, практика применения сезонного летнего времени (DSТ) была в Казахстане в 1981–2005 годы. Это было ошибочным решением, так как сезонное летнее время было введено сверх уже имеющегося постоянного декретного летнего времени и к укрупненным часовым поясам. Впоследствии мы отказались от применения DST с 2005 года на основании исследования, проведенного по поручению Правительства Республики Казахстан и Министерства здравоохранения. – Меня как маму школьников волнует самый главный вопрос: как использование природного часового пояса скажется на самочувствии детей? – При предыдущем часовом поясе как раз таки наблюдался эффект недосыпа, который путем наслоения приводил к сбоям в организмах маленьких граждан. Существует множество свидетельств положительного влияния поясного времени. Это связано с нашими циркадными ритмами. Декретное, неестественное время – это не что иное, как сдвиг жизнедеятельности на час раньше в отношении солнечного времени, что существенно заметно по недосыпающим детям с осени до весны, в основное время учебного года. В то же время поздний закат по социальному времени заставлял их спать в более позднее время, так как вечерами по декретному времени их тела еще не были готовы ко сну. Для детей полезно днем играть, заниматься спортом на свежем воздухе и получать достаточно солнечного света. Однако этому следует способствовать в течение школьного дня, поскольку именно утренний солнечный свет необходим для их биологических часов и здоровья. Кроме того, дети, лишенные сна, менее склонны заниматься спортом и играть на улице, у них ухудшаются когнитивные функции, влияя на память, способность к концентрации и принятию решений. Это может оказать существенное влияние на школьную успеваемость, как показано в ряде исследований. Применение искусственного часового пояса усугубляет состояние десинхроноза, первым симптомом которого является нарушение сна. Его дефицит способствует развитию и обострению многих недугов, в том числе рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Не зря говорят, что рвется там, где тонко. – Значит ли это, что декретное, искусственное время опасно для людей? – Здесь я бы хотел привести слова заведующего лабораторией хрономедицины и новых технологий в клинике внутренних болезней Первого московского государственного медицинского университета профессора, доктора медицинских наук Семена Рапопорта: десинхроноз – расстройство биоритмов организма – грозит самыми серьезными недугами: от инфаркта до рака. Дело в том, что, когда человек встает до рассвета, его организм еще спит, артериальное давление низкое, гормоны, которые его должны поднимать – норадреналин и кортизол – еще не начали поступать в кровь. В результате сердечная мышца недополучает питания, а это главный фактор риска инфаркта. Есть данные датского общенационального исследования: у женщин, в течение полугода работающих по ночам, риск рака молочной железы возрастает в полтора раза. И давно известно, что мелатонин препятствует размножению раковых клеток. Когда же мы встаем до восхода солнца, он не вырабатывается. Кстати, замечено, что в тех мегаполисах, которые освещены круглые сутки и где идет бурная ночная жизнь, заболевания раком встречаются в три раза чаще, чем обычно. Это и есть следствие нарушения биоритмов. Таким образом, жизнь по постоянному летнему времени, опережающему ритм природы всего на один час (заметьте, даже на один час, когда мы в Казахстане имеем в некоторых регионах по два часа опережения), является оружием массового поражения. Оно не стреляет, но ранит миллионы людей, обрекая часть из них на преждевременную инвалидность и раннюю смерть. – Что можно порекомендовать для решения проблемы исчисления времени в Казахстане и снижения последствий десинхроноза? – Идеальным вариантом исчисления времени было бы применение местного солнечного времени каждого населенного пункта, однако в современном обществе, к сожалению, это невозможно. Наиболее приближенным к местному солнечному времени является применение поясного времени. Летнее время можно регулировать началом работы на час раньше, не сдвигая стрелки часов. Это может быть принятие централизованного решения или же на местном уровне и на уровне работодателей с учетом климатических условий каждого региона. Есть несколько вариантов решения проблемы при нынешнем состоянии исчисления времени в нашей стране. Первое: применение двухчасовых поясов, +4 для западных, +5 для восточных областей. Второе: вариант использования трехчасовых поясов – UTC+3, UTC+4, UTC+5. При нынешней ситуации с регулированием времени, наверное, следует еще глубже изучить проблему и искать другие варианты решений. #часовой пояс #время #перевод времени #хронобиология