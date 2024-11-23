Хронобиологи – о преимуществах нового времени

На минувшем заседании Правительства расставили точки над «i» относительно спорного вопроса – смены часового пояса, отметив, что принятое ранее решение является научно обоснованным, экономически целесообразным и соответствует интересам эффективного функцио­нирования страны. О том, что скрывается под общими фразами и действительно ли единое время оправдывает столь бурный накал страс­тей, рассказывает специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

Для тех, кто не в курсе, скажем, что хронобиология – это наука, изучающая условия возникновения, природу, закономернос­ти и значение биологических ритмов, а также взаимосвязь между наружными биоритмами и здоровьем человека. А биологические ритмы, по словам собеседника, зависят от ритмических изменений во внешней среде и ориентируются на восход и заход Солнца, а также на момент его максимального возвышения над горизонтом, то есть на истинный (астрономический) полдень (12.00).

– Биоритмы – это основа. Они представляют собой фундамент адаптации организмов и обеспечивают единство живой и неживой природы, задают порядок существования во Вселенной каждого из нас. Фактически фармакологичес­кое лечение на начальной стадии заболевания является нормализацией нарушенных биоритмов. Из этого следует, что сами недуги сначала, пока они не перешли в хроничес­кое состояние, и есть нарушение биоритмов организма, – говорит Болат Нурхожаев.

– Получается, что введение единого часового пояса продиктовано желанием нормализовать биологические ритмы казахстанцев? А как же признание Гринвичского меридиана как единого нулевого значения для отсчета долготы?

– Земля «нарезана» на 24 часовых пояса в 15 градусов. В совокупнос­ти это 360 градусов, равных одному повороту Земли вокруг своей оси, один градус – четыре минуты. Поворот Земли на 15 градусов по оси соответствует временному промежутку в один час. Полдень на часах (12.00) в каждом часовом поясе на срединном меридиане должен совпадать с моментом истинного (астрономического) полудня, кульминацией Солнца над этим меридианом. Точкой отсчета для поясного деления является Гринвический меридиан (GMT0), с двух сторон которого по 7,5 градуса – зоны часового пояса UTC0. От них с градацией плюс на восток и минус на запад исчисляются часовые пояса, они соприкасаются на линии перемены дат.

Например, в случае с восточными областями Казахстана UTC+5 с разницей пять часов от GMT срединный меридиан 75 градусов восточной долготы (75⁄15=5) проходит через города Балхаш и Экибастуз. Границы часовых поясов +5 идут с двух сторон 75-го меридиана по 7,5 градуса (30 минут), по меридианам 67,5 и 82,5 восточной долготы. Вся территория, находящаяся в этих долготах, является зоной часового пояса UTC+5. Широта в исчислении времени не используется.

Соответствие жизнедеятельности стандартному времени обеспечивает синхронность внут­ренних биологических ритмов с природными, биоритмов органов и сис­тем человека между собой, так как некоторые органы имеют свои эндогенные биоритмы. Полная потеря ритмичности организма или смена фазы ритма могут изменить их физиологичес­кий набор с наступ­лением хронодислокации или внутренней десинхронизации. Это приводит к нарушению обмена веществ и заболеванию.

– Для чего раньше использовались понятия летнего и зимнего времени?

– Как я уже отмечал выше, счет поясного времени связан с вращением Земли вокруг своей оси и движением Солнца на ее поверхнос­ти, соответствием полудня с 12.00 на каждом срединном меридиане часовых поясов. С начала прошлого столетия под идеей большего использования светлого времени суток правительства стран начали применять опережающее летнее время, игнорируя законы природы и биологию человека. Фактически это использование времени более восточного, соседнего часового пояса, что опережает местные солнечные «часы» на 60 минут в летний сезон.

Самое интересное, что дело пошло еще дальше, и летнее время начали применять круглый год – зимой и летом. Например, в 1930-е годы на территории СССР было введено декретное летнее время круглый год. В 1956-м произошло укрупнение часовых поясов, что еще больше запутало проблему. С годами такая же практика сложилась во многих странах. В итоге произошел хаос в исчислении времени.

Если вы помните, практика применения сезонного летнего времени (DSТ) была в Казахстане в 1981–2005 годы. Это было ошибочным решением, так как сезонное летнее время было введено сверх уже имеющегося постоянного декретного летнего времени и к укрупненным часовым поясам. Впоследствии мы отказались от применения DST с 2005 года на основании исследования, проведенного по поручению Правительства Республики Казахстан и Минис­терства здравоохранения.

– Меня как маму школьников волнует самый главный вопрос: как использование природного часового пояса скажется на самочувствии детей?

– При предыдущем часовом поясе как раз таки наблюдался эффект недосыпа, который путем наслоения приводил к сбоям в организмах маленьких граждан. Существует множество свидетельств положительного влияния поясного времени. Это связано с нашими циркадными ритмами. Декретное, неестественное время – это не что иное, как сдвиг жизнедеятельнос­ти на час раньше в отношении солнечного времени, что существенно заметно по недосыпающим детям с осени до весны, в основное время учебного года. В то же время поздний закат по социальному времени заставлял их спать в более позднее время, так как вечерами по декретному времени их тела еще не были готовы ко сну.

Для детей полезно днем играть, заниматься спортом на свежем воздухе и получать достаточно солнечного света. Однако этому следует способствовать в течение школьного дня, поскольку именно утренний солнечный свет необходим для их биологических часов и здоровья. Кроме того, дети, лишенные сна, менее склонны заниматься спортом и играть на улице, у них ухудшаются когнитивные функции, влияя на память, способность к концентрации и принятию решений. Это может оказать существенное влия­ние на школьную успеваемость, как показано в ряде исследований.

Применение искусственного часового пояса усугубляет сос­тояние десинхроноза, первым симптомом которого является нарушение сна. Его дефицит способствует развитию и обост­рению многих недугов, в том числе рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Не зря говорят, что рвется там, где тонко.

– Значит ли это, что декретное, искусственное время опас­но для людей?

– Здесь я бы хотел привести слова заведующего лабораторией хрономедицины и новых технологий в клинике внутренних болезней Первого московского государственного медицинского университета профессора, доктора медицинских наук Семена Рапопорта: десинхроноз – расстройство биоритмов организма – грозит самыми серьезными недугами: от инфаркта до рака.

Дело в том, что, когда человек встает до рассвета, его организм еще спит, артериальное давление низкое, гормоны, которые его должны поднимать – норадреналин и кортизол – еще не начали поступать в кровь. В результате сердечная мышца недополучает питания, а это главный фактор риска инфаркта.

Есть данные датского общенационального исследования: у женщин, в течение полугода работающих по ночам, риск рака молочной железы возрастает в полтора раза. И давно известно, что мелатонин препятствует размножению раковых клеток. Когда же мы встаем до восхода солнца, он не вырабатывается. Кстати, замечено, что в тех мегаполисах, которые освещены круглые сутки и где идет бурная ночная жизнь, заболевания раком встречаются в три раза чаще, чем обычно. Это и есть следствие нарушения биоритмов.

Таким образом, жизнь по пос­тоянному летнему времени, опережающему ритм природы всего на один час (заметьте, даже на один час, когда мы в Казахстане имеем в некоторых регионах по два часа опережения), является оружием массового поражения. Оно не стреляет, но ранит миллионы людей, обрекая часть из них на преждевременную инвалидность и раннюю смерть.

– Что можно порекомендовать для решения проблемы исчисления времени в Казах­стане и снижения последствий десинхроноза?

– Идеальным вариантом исчис­ления времени было бы применение местного солнечного времени каждого населенного пункта, однако в современном обществе, к сожалению, это невозможно. Наи­более приближенным к местному солнечному времени является применение поясного времени.

Летнее время можно регулировать началом работы на час раньше, не сдвигая стрелки часов. Это может быть принятие цент­рализованного решения или же на местном уровне и на уровне работодателей с учетом климатических условий каждого региона. Есть несколько вариантов решения проблемы при нынешнем состоянии исчисления времени в нашей стране. Первое: применение двухчасовых поясов, +4 для западных, +5 для восточных областей. Второе: вариант использования трехчасовых поя­сов – UTC+3, UTC+4, UTC+5.

При нынешней ситуации с регулированием времени, наверное, следует еще глубже изучить проб­лему и искать другие варианты решений.