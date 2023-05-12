HTTP⁄⁄Наследники_графа_Калиостро

Что ни говори, а наличие желания воплотить мечту в жизнь, пожалуй, – главный аспект успеха. Нынче каждый хочет быть продуктивным, креативным, ставить цели и достигать их. Что характерно, для этого существует масса возможностей.

Чему только нынче не учат на просторах Интернета – всяческим вебинарам, тренингам личностного роста, марафонам желаний нет числа. С экранов смартфонов и мониторов нам рассказывают, как охранять свое личное пространство, что такое «быть в ресурсе», зачем нужен креативный подход, как есть и не толстеть…

В целом, конечно, есть что-то полезное в этом океане красивых слов, но несколько напрягает одно «но» – товарищи, гордо именующие себя коучами, порой сами не владеют теми навыками и приемами, коим пытаются обу­чить аудиторию.

#Инфоцыгане.Поток_сознания.com

Магистры чакр и продавцы воздуха, преподаватели успешного успеха и коучи всего и вся в большинстве своем являются не кем иным как инфоцыганами. Иными словами, это особая кас­та, предлагаю­щая сомнительные услуги и знания за баснословные деньги, естественно, без гарантии. Ибо если у тебя что-то не получилось после прохождения курса, сам виноват.

Вспоминается один случай. Хороший знакомый рассказал про какие-то тренинги личностного роста и еще чего-то мегаважного. Плел словесные узоры и уговаривал присоединиться, якобы любому уважающему себя человеку это ох как необходимо. Жизненно важно даже.

Суть самих тренингов от меня ускользала, однако поняла вот что: за каждое посещение нужно выкладывать немаленькую денежку, да еще и приводить с собой новичков. Кроме того, постоянно присылают какие-то задания, которые нужно выполнять.

Что характерно, знакомый, посещая тренинги, некоторым образом изменился внешне: стал одеваться в брендовую одежду, носить дорогие часы, приобрел навороченный телефон. Однако все это в кредит…

Еще история, рассказанная человеком, работающим в крупной международной компании. Его начальник частенько предлагал работникам принять участие во всякого рода онлайн-лекциях. Тайм-менеджмент, методы принятия решений, профессио­нальное выгорание, рабочий процесс удаленно, клиенто­ориентированность и прочее в том же духе.

По мнению самих участников, это отнимающий время бред, стандартная установка для офис­ного планктона, которая совсем не работает в реальных условиях.

Вот примерный план подобных лекций, по которому работают коучи-мотиваторы.

1. Рассказ о регалиях и заслугах, об организации собственной школы организаторов школ. Выпускники сего заведения по вечерам принимают ванну из успеха. Цель обучения – доказать, что ты самый единственный и неповторимый (это примерно треть времени вебинара).

2. Основная часть – рассказ о том, что по щелчку пальцев можно решить любую проблему, нужно только очень сильно этого захотеть и попросить Вселенную.

3. Приоткрытие секретов успеха, за которые готовы продать душу все тайные ложи мира. Иллюминаты, массоны, антиваксеры, якудзы, вампиры будут охотиться за вами с этого момента.

Тезисы: «Если перед вами сложный выбор или вы не знаете, как решить задачу, – протанцуйте ваше будущее решение».

«Если танцы не ваше – пойте! Напишите песню о достижении цели».

«Если и петь не хотите – обратитесь к природе: все вокруг хочет вам помочь. Вселенная на вашей стороне».

«Если ни один из предложенных вариантов вам не помог, не унывайте! Вы всегда можете поступить в школу успешного успеха, где мы раскроем ваш потенциал».

Конечно, план немного утрированный, но в целом это есть отражение того, чему учат на просторах Сети. Грубо говоря, поток сознания, адекватность которого сложно оценить, ибо непонятно что брать за точку отсчета. Главное, что можно вынес­ти из подобной лекции – обозначайте сложные вопросы танцем или песней и Вселенная пришлет решение.

Вообще такой подвид инфобизнесменов, как инфоцыгане, – особая каста коу­чей, обучающих всему и сразу. Это продавцы суперкурсов, тренингов, книг, гарантирующих успех, но не несущих никакой реальной ценности. Иными словами, это прогрев аудитории на историях лжеуспеха, хайп из ничего, воздушный шар, пустышка за деньги.

Самое обидное, что они обладают каким-то талантом притяжения внимания аудитории, практически гипнозом, как те гадалки, которым в глаза лучше не смотреть. И обманутые в лучших чувствах юзеряне перечисляют им свои кровные за сомнительные алгоритмы дости­жения успеха.

Особенно люди падки на истории быстрого заработка. Вот сегодня ты вкладываешься, а завтра уже получаешь в два, три, десять раз больше. Стандартная пирамида, однако эта мошенническая схема продолжает работать до сих пор!

А еще заботливые инфоцыгане могут предложить вам взять кредит, если вдруг у вас нет нужной суммы для вложения в собственный успех. Ведь уже завтра вы станете другим человеком, который с легкостью будет решать проблемы и загребать миллионы. Кстати, вместе с кредитом не помешает озаботиться приоб­ретением лопаты, не руками же деньги собирать, честное слово.

Что характерно, присутствие инфоцыган в современной реальности такая же обыденность, как вирусные атаки. С этим можно только смириться и выработать методы борьбы. А таковых, ИМХО, немного. Подавать в суд на горе-мотиваторов и пытаться отжать свои кровные вряд ли удастся. Ведь вас никто не принуждал, вы все сделали сами… Остается просто игнорировать их и стараться не попасть к ним на крючок.

Возникает закономерный вопрос: почему же это явление столь популярно? Все просто: это работает и приносит деньги авторам мотивационных алгоритмов.

Почему на это «клюют» люди? Да потому что никаких усилий не нужно: отправил денежку, нажал кнопочку «купить курс» и жди указаний «гуру».

А еще эти мастера по отъему денег у населения умеют играть на эмоциях людей с проблемами, на отчаянии от безвыходной ситуации.

Ведь если у человека все хорошо, вряд ли он вообще обратит свой взор в сторону подобных курсов. И стандартные слова коуча: «Ты просто лентяй, все ограничения у тебя в голове. То, что у тебя нет денег на курс, – это лишь отговорки. Вот я влезал в долги, когда хотел учиться, и теперь – на вершине», – вызовут лишь улыбку.

Конечно, досужие рассуждения о существовании такого явления вряд ли станут рабочей схемой по профилактике участия в сомнительных мероприятиях инфоцыган.

Это как в детстве: сколько взрослые ни твердили бы нам прописные истины, все познавалось на собственном горьком опыте. Как результат – в нашем окружении, в каком возрасте бы ни находились, полно действительно адекватных коу­чей, дающих хорошие советы, просто мы этого не видим или не хотим видеть, а иногда просто забываем про наличие в природе такого понятия, как «крити­ческое мышление».

#Спасите_наши_души

Что ни говори, а состояние кошелька – дело важное. И разбазаривание заработанного на невнятные курсы и тренинги – боль нашей действительности.

Другой момент: порой, отдавая деньги, вы позволяете залезть в святая святых – душу. Ведь среди инфоцыган попадаются и доморощенные психологи, прошедшие трехмесячные курсы и предлагающие «искать решение в себе», «радоваться жизни» и «избавиться от лишних страхов и тревог».

Нередки случаи, когда люди годами ходят по психологи­ческим консультациям, тренингам, курсам, группам, а болезнь между тем прогрессирует. И никто из «специалистов» не может обнаружить психическое заболевание. Да и как они это сделают?

На минуточку, чтобы стать практикующим психологом, необходимо получить высшее психологическое образование. После окончания вуза специалистам нужно ходить на дополнительные курсы, супервизию (один из методов повышения квалификации) и личную терапию (на консультациях у другого психолога прорабатывать свои собственные проблемы).

Сегодня трудно представить себе ленту соцсети без советов «специалистов от психологии». Если раньше консультировали по радио и лечили по телевизору, то сейчас из каждого «умного утюга» у нас происходит имитация психологической помощи: великое множество тренингов, курсов и консультаций, где вы получите «ценные» рекомендации типа «как жить без внутренних конфликтов», «как бороться с ленью», «как выйти замуж за миллионера», «как себя полюбить».

В сетевых психологических тренингах глубинной проработки проблем нет и быть не может. Потому что их цель – заработать на доверчивых гражданах деньги. Это своего рода конвейер манипуляции человеческими эмоциями, что с настоящей психологией не имеет ничего общего.

О душе здесь и речи нет, банальная торговля счастьем посредством вбрасывания в мозг аффирмаций.

Вот недавно мне попались на просторах Сети одна метода и комментарий профессионального психолога к ней. Суть в следующем: составьте таблицу с двумя колонками. Каждый день выписывайте мысли, которые вас расстраивают, в первую колонку. Во второй записывайте реальные факты, которыми можно заменить ваши мысли, только без оценок, чувств и обобщений.

Пример: «Я опять не сдал вовремя отчет. Кажется, меня скоро уволят. Какой я не­удачник» – «Я сегодня сдал отчет позже нужного времени. Начальник ничего не сказал в этот раз. Сдам следующий отчет вовремя».

Как это изменит жизнь? Без дополнительного пояснения и мотивации – никак. Чтобы эта методика работала, нужно применять ее постоянно на протяжении долгого времени (в идеале – до конца жизни).

Почему это необходимо? Мы думаем от шести до 20 тысяч мыслей в день. Большая часть из них негативна. 95% наших мыслей сегодня являются повтором того, о чем мы уже думали ранее.

Получается, стоит вам пару дней подумать, что вы неудачник, мысль закрепляется и может возникать уже сама по себе. Теперь вы не только думаете, а чувствуете себя неудачником.

Вовремя опровергать эти мысли и заменять их реальными фактами – одно из самых мощных средств самопомощи. Но действует оно небыстро. Эффект накопительный.

Чтобы научиться оценивать себя реалистично, потребуется время. Конечно, не годы. Но за две минуты чтения поста в ленте это точно не сработает.

Чудо-пост не изменит вашу жизнь волшебным образом, при этом он может быть максимально профессиональным. Изменения начнутся, когда вы возьмете методику и попробуете применять ее системно, ну или когда просто начнете хоть что-то делать, перестав сокрушаться по существующим проблемам.

Как бы то ни было, не стоит всех стричь под одну гребенку, как говорится. Есть действительно профессиональные мотиваторы и коучи, их тренинги работают и помогают людям.

Однако чаще всего попадаются ушлые манипуляторы, чье любимое занятие – вешать лапшу на уши и выдавать домыслы за действительность. Куда уж там графу Калиостро с его эссенцией вечной жизни. А Остап Бендер вообще нервничает в сторонке.

В любом случае каждый выбирает по себе, и быть обманутым – тоже опыт, правда, не совсем приятный, зато доходчивый. Но это неточно.

Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте: «Сегодня я сел на лавочку и задумался: надо меньше ныть, эффективнее работать, быть в ресурсе... Сделал вывод: не буду садиться на лавочку...»