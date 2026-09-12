Хватит жертвить!

Колонка обозревателя
Лаура Тусупбекова

У меня есть знакомый. Точнее, он муж моей подруги. Уже много лет он не работает. Но это мы все так думаем, сам-то он убежден, что исполняет какую-то очень важную миссию. Целыми днями лежа на диване он смот­рит какие-то ролики, в которых обсуж­дается всемирный заговор масонов, инопланетян, мировых политиков с целью порабощения человечества. В «плэйлисте» этого взрослого трудоспособного мужчины также авторы, продвигающие мысль о том, что вот, если бы не наше прошлое, то сейчас мы все пили бы Dom Pérignon и купались в шоколаде. Напоминание о том, что в Казахстане никогда не выращивали какао-бобы, мужчину не убеждают. И да, напомню: этот человек уже много лет в буквальном смысле лежит на диване.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь перейдем к его миссии. Ею он видит пересказ всего им услышанного своему окружению – работающей врачом жене и двум детям-подросткам. Он внушает им, что мы все – жертвы масонов, коммунистов, капиталистов, социалистов и прочих «истов». Причем каждый раз виновные назначаются рандомно, но это уже не важно. Главное – все мы жертвы. «Понастроили нам ТЭЦ!» – гневается он на коммунистов, находясь в отапливаемой квартире. «Этой цифровизацией нас всех загонят в рабство», – негодует он на современность, одновременно попросив жену перевести ему деньги через банковское приложение.

Психологи называют привычку жертвить проявлением самой темной стороны личности. Именно эта привычка рождает претенциозность, которая в свою очередь влечет нежелание брать ответственность за себя и совершенное отсутствие способности принимать решения. Все эти паттерны могут привести к еще более деструктивным последствиям. К ненависти ко всему инакому.

А если инкорпорировать эту ситуацию с отдельно взятого индивидуума на все общество?

Самой мне еще не довелось, но многие мои друзья побывали во Вьетнаме. И все они отмечают невероятный прогресс этой еще вчера не самой развитой страны. За считаные годы Вьетнам создал конкурентоспособный туристический кластер, привлекая сегодня гостей со всего мира. Если кто не знает, то эту страну сжигали напалмом еще каких-то 60 лет назад. А сегодня они дружелюбно привечают в своей стране сотни тысяч туристов, из США в том числе. Они не стали винить весь белый свет за свою трагическую историю. Они помнят, они чтят, они, возможно, не простили. Но они не увязли в жертвизме. Они приняли решение идти вперед. Взяли­ на себя ответственность за судьбу своей страны. Они трудятся и созидают. Они так решили. Кстати, это Вьетнам «привез» в Казахстан проект «Зеленое­ такси».

Я заметила, что некоторые люди получают какое-то странное удовольствие от собственных страданий. Поэтому недавний призыв Президента Касым-Жомарта Токаева отказаться от образа «вечно горюющей нации» и смотреть в будущее с оптимизмом я очень даже поняла и приняла. Действительно, может хватит страдать, винить прошлое? Может, пора взять свою жизнь и свою страну в свои руки? И не пора ли добавить в нашу ментальность немного другого настроения?

Пора задуматься о том, что позиционирование себя жертвой не дает созидать, не создает смыслов, не позволяет вовремя и конструктивно реагировать на вызовы. А еще такие паттерны перенимает молодое поколение. И создает не очень хорошую репутацию.

Давайте уже перестанем горевать. Побольше оптимизма, созидания, современности и уверенности в будущем! Давайте жить не вчера, а сегодня!

А что касается мужа моей подруги. В квартире уже давно пора менять сантехнику. Подтянуть петли на дверцах кухонного гарнитура. В доме родителей в ауле прохудился забор. А он? А он винит в этом капиталистов, коммунистов и прочих «истов»…

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#мужчина #жизнь #жертва #реальность #действительность

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