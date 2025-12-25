В ноябре 80-летие отпраздновал Государственный академичес­кий русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац, а в самом конце декабря – другая знаменательная дата: 115 лет со дня основания Национальной библиотеки РК. Эти события и стали одним из поводов для встречи представителей двух учреждений.

Недавно изданная книга «Первый детский. 80 лет. Начало» вобрала основные сведения о зарождении и развитии в Казахстане театра для детской аудитории, носящего имя его создательницы Наталии Сац. История эта поистине уникальна. У истоков театра стояли знаменитые в мире искусства личности, а сама идея специа­лизации на творчестве для юных зрителей казалась смелой и новаторской для своего времени. Работа над изданием­ заняла около полутора лет. В Национальной библиотеке сос­тоялась его презентация.

Редактору издания, заведую­щей литературной частью ТЮЗа Татьяне Карамышевой, по ее собственному признанию, пришлось не просто собирать исторические свидетельства, а выбирать из богатого материала достоверные и надежные факты. Представляя свою работу, она отметила, что важным для себя считала избежать сухого и формального изложения, поэтому история театра в большой мере представлена «через людей».

Кроме Наталии Ильиничны «соавторами» стали легенды своего времени – балерина Галина Уланова, актер Николай Черкасов, в военные годы снимавшийся на эвакуированной в Алма-Ату киностудии в фильме «Иван Грозный», известный казахстанский актер Юрий Померанцев, художник Всеволод Теляковский, на чьем счету не менее полусотни оформленных спектаклей, и, конечно, те, кто выходил на сцену главного детского театра страны в разные годы и создавал для него постановки. Людям, посвятившим себя служению высокому искусству, отдана одна из пяти глав документального источника, получившая название «И рампы свет».

Татьяна Карамышева работала с архивами, музеями, воспоминаниями актеров, причем главным источником сведений стал архив самого театра, в котором хранятся ценнейшие экспонаты: фото, афиши, официальные документы.

В презентации сборника участвовали артисты, которые сегодня продолжают историю легендарного теат­рального учреждения: заслуженная артистка РК Татьяна Тарская, народная артистка РК Ольга Коржева, кавалер ордена «Құрмет» Махсат Сахиулы. Актрисы вспоминали, что театр и библиотека всегда были соединены между собой: кому-то приходилось забегать сюда для чтения пьес, кто-то участвовал в библиотечных новогодних утренниках.

На сей раз актеров пригласили для участия в представлении и торжественной передаче в фонды Национальной библиотеки нескольких экземпляров книги «Первый детский. 80 лет. Начало». Директор театра Олег Гос­тев отметил, что презентация в таком легендарном месте, как главная библиотека страны, – большое и показательное событие. Его поддержали и другие участники встречи, отметив, что это мероприятие важно для сохранения культурной памяти и укрепления творческих связей между ведущими культурными институтами страны.

– На протяжении всех 80 лет театр и Национальную библиотеку неизменно связывали общие ценности – стремление к просвещению, культуре, сохранению памяти и наследия нашей страны. Передавая вам эти книги, мы передаем часть истории не только нашего театра, но часть истории культуры всего Казах­стана. И пусть это издание станет еще одним мостиком между нашими культурными центрами, – отметила старейший деятель теат­рального искусства Казах­стана актриса Татья­на Тарская.

Подарок из рук известной артистки приняла директор Национальной библиотеки Газиза Нургалиева. Издание станет частью национального книжного фонда и будет дос­тупно исследователям, читателям и всем, кто интересуется развитием казахстанского театрального искусства.