И снова взрыв

Общество
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Елена Ульянкина

Более сорока горняков погибли в результате аварии на шахте им. Костенко в Караганде.

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Воскресенье было объявлено Днем общенационального траура по горнякам, погибшим в результате ЧП на шахте им. Костенко. По состоянию на 20.00 29 октября обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного продолжаются.

ЧП на шахте им. Костенко, что располагается в черте Караганды, произошло в ночь с 27 на 28 октября. В очистном забое на глубине около 800 метров возник пожар. Загорелась порода за металлической крепью горной выработки. Был введен план ликвидации аварии. Горняков начали поднимать на поверхность.

На шахту им. Костенко выдвинулся отряд военизированной аварийно-спасательной службы. Пока он добрался до места назначения, в лаве произошел мощный взрыв метановоздушной смеси.

– Взрыв случился буквально через семь-восемь минут после оповещения о выводе людей из шахты, – рассказал зам­директора карагандинского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский. – Сила его была огромная. Дальность распространения ударной волны составила более двух километ­ров. Под нее попал не только аварийный участок, располагающийся в западном блоке, но и лава К2, которая находится в восточном блоке. Этим и объясняется большое количество жертв.

Когда спасатели спустились в аварийную лаву, то обнаружили несколько очагов пожара. Первым делом они стали искать шахтеров, подающих признаки жизни. Им удалось спасти пятерых горняков. Их вынесли на поверхность и передали врачам. Всего же под землей оставалось более 40 работников угольного предприятия.

– К сожалению, остальным мы ничем не смогли помочь, – констатировал Геннадий Силинский. – К концу дня очаги пожара были локализованы. Теперь продолжаем поиск пострадавших и ведем мониторинг газовой обстановки в шахте.

В субботу в 9 часов утра сообщалось об 11 погибших горняках. К 18.00 число жертв возросло до 33. В воскресенье их число еще увеличилось. Поиски продолжаются.

Есть и пострадавшие. 20 работников шахты им. Костенко были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Тяжесть состояния большинства из них медики оценивают как легкую и среднюю. Лишь один пациент находится в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию карагандинской клиники им. Макажанова.

Создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на шахте им. Костенко. По факту ЧП начато досудебное расследование по статье 277 ч. 3 УК РК «Нарушение правил безо­пасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокуроров. В нее вошли самые опытные сотрудники правоохранительных органов и специа­листы МЧС.

Отметим, что это уже вторая авария со смертельным исходом на угольных предприятиях АО «АрселорМиттал
Темиртау» в 2023 году. Первая случилась 17 августа на шахте «Казахстанская». Тогда из-за пожара на глубине около 700 м погибло пять горняков.

Из-за участившихся трагедий принято решение о передаче промышленных предприятий АО «АрселорМиттал
Темиртау» в пользу Республики Казах­стан. Об этом стало известно 28 октября на заседании оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте с участием Главы государства.

Условия сделки не озвучивались. Однако, по словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, новому владельцу шахт будет поставлено условие по модернизации предприятий и инвестированию в промышленную безопасность.

#взрыв #Караганда #шахта #Костенко

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