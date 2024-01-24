Иглофильтр против дренажного коллапса

Общество
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Серик Кабдулов

О проблеме дренажной системы Атырау говорят давно: город регулярно приходится спасать от потопов, вызванных талыми водами и проливными дождями.

фото из архива "КП"

Новый виток проблемы недавно обозначили жители пригородного микрорайона «Жулдыз». Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в этом жилом массиве начали выдавать в 2007-м, и на тот момент там не наблюдалось подъема грунтовых вод. Но зато в последние годы такая ситуация стала реальностью.

По информации акима Кайыршахтинского сельского округа Шапхата Калиева, поступили жалобы от 470 жителей микрорайона «Жулдыз».

Как отметили в городском акимате, виноваты в подъеме уровня грунтовых вод не только талые и дождевые воды, но и жидкие бытовые стоки, годами и десятилетиями сливаемые миллио­нами кубов в открытый грунт.

Сегодня частные дома во многих микрорайонах областного центра подвергнуты подтоплению подземными или дренажными водами из-за того, что их уровень дошел до критической отметки. Это ведет к завязыванию клубка проблем – подмыванию фундамента и разрушению жилых строений, гибели зеленых насаждений и огородов, уничтожению асфальтового покрытия.

Каким же может стать решение назревшей проблемы? Реконструкция и прокладка канализационных сетей в городских микрорайонах и в частном секторе – процесс капиталоемкий, но данная мера вынужденная и в то же время жизненно необходимая для надежной и стабильной работы инженерной инфраструктуры. На сегодня местная система канализации испытывает перегрузки. Строятся и возводятся все новые и новые объекты, жилые и производственные, и коллекторы и канализационно-насосные станции уже не справляются с увеличивающимися объемами сточных жидкостей.

Выход один – строительство новых канализационных сетей. Местные власти даже подсчитали их протяженность – 112 км. Цена вопроса – 5,9 млрд тенге. Между тем ветеран гидрогеологии Едиге Сабуров уверен, что проблему можно решить, не тратя на это миллиарды.

– Что влияет на повышение уровня грунтовых вод? В частности, воздействие техногенного характера – аварии на водопроводных и канализационных сетях. Хотел бы также заострить внимание на септиках в частном секторе. Некоторые хозяева специально устанавливают дырявые септики, наивно полагая, что отходы будут уходить в почву. Но уже через пару лет при обильных осадках участки затапливаются, – говорит Едиге Сабуров. – Решение есть. Один из вариантов – каждый владелец частного дома может организовать на своем участке сбор атмосферных осадков. Кому-то это может показаться смешным, но есть страны, где это требование прописано на законодательном уровне.

Несколько лет назад предприя­тие «Атыраугидрогеология» провело в городе эксперимент на одной из центральных улиц города. Было пробурено шесть вертикальных скважин. Из них насосами начали выкачивать подземные воды. За два месяца было откачано в общей сложности более 2 тыс. кубометров высокоминерализованной воды. Понижение уровня грунтовых вод составило при этом полметра.

– И мы пришли к выводу, что нет необходимости строить дренажную систему по всему Атырау. Достаточно изучить рельеф города и выбрать наиболее низкие точки, куда поступает больше всего воды. Объем отводимой грунтовой воды на разных участках города составляет 5–20 лит­ров с одного кубического метра глинистой почвы. Можно применить и комбинированный дренаж, который способен уменьшать затопление автодорог и прилегающих территорий.

По мнению гидрогеолога, еще один важный момент заклю­чается в том, что участки, высвобожденные от воды, необходимо озеленять. Корни растений разрыхляют почву, увеличивая ее проницаемость. Но тут встает­ проблема с высоким уровнем соленых капиллярных вод, под воздействием которых обра­зуются солончаки.

– Места, в которых планируется­ посадка растений, необходимо тщательно промыть пресной водой путем обильного полива. Для этих целей, кстати, можно использовать снег. По мере таяния он будет промывать почву. Ну и когда растение посажено, поливаем его понемногу, но час­то. Таким образом, мы создаем вокруг него и ниже линзу пресной воды, которая, в свою очередь, не пропускает через себя соленую капиллярную воду, не давая ей подниматься наверх. Чтобы эта линза не испарялась, необходимо место посадки мульчировать. Говоря простым языком – закройте место лунки и территорию вокруг нее травой, и она будет препятствовать испарению влаги в жаркую погоду, – пояснил Едиге Сабуров.

Но вернемся к микрорайону «Жулдыз». Здесь городской акимат решил применить пусть даже временный, но все же эффективный способ понижения грунтовых вод – так называемый метод иглофильтрации. За дело взялась одна из частных компаний. По словам заместителя акима Атырау Ерболата Умарова, в качестве эксперимента был выб­ран учас­ток длиной 40 метров на одной из улиц микрорайона.

– Если эксперимент даст положительный результат в виде снижения уровня подземных вод, то такой метод будет применен и на других проблемных участках микрорайона «Жулдыз». Сейчас на этом участке работают 20 иглофильтров, которые должны откачать воду в радиусе 20 метров. Первые результаты ожидаем получить в ближайшее время, – рассказал Ерболат Умаров.

#Атырау #водоемы #талые воды #дренажная система

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