Игры для разума

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Дина Устиненко

Это раньше дети в свободное время палкой крапиву били, а сегодня вполне могут позволить себе помимо развлечений посетить детский коворкинг-центр и заняться своими очень важными ребяческими делами.

В рамках Года детей Центральный государственный музей и микрофинансовая организация KMF открыли Детский коворкинг-центр, направленный на изучение историко-культурного наследия страны и приобщение детей к национальным ценностям.

Этот проект не просто для галочки или отчетности. Это действительно огромный шаг к творческому и интеллектуальному развитию подрастающего поколения. Организаторы обещают, что Детский коворкинг-центр будет работать не только по большим праздникам, как часто бывает, а на постоянной основе. Его смогут посещать школьники со всей республики.

– Это абсолютно новый формат взаимодействия музея с детьми, – комментирует руководитель отдела культурно-образовательной работы Центрального музея РК Анна Кущенко. – Рассчитан он на дошкольников (старшие группы детских садов) и школьников младших классов (начальные классы общеобразовательных и частных школ). Воздействовать на детей лучше всего в игровой форме, и программа центра учитывает этот факт. Именно таким образом музейные специалисты будут проводить занятия.

Ими станут интерактивные уроки по археологии, этнографии, истории и природе Казахстана, мастер-классы по традиционным видам ремесел, живописи, всевозможные игры, включая казахские национальные, а также тематические конкурсы и викторины, просмотр мультфильмов, чтение книг, знакомство с музыкальными инструментами и предметами казахского быта. Будут кружки по рисованию, краеведению, изучению природы, истории, культуры родного края. На каждый квартал – своя определенная программа.

Но работать центр будет не только по расписанию. Предусмотрен и режим нон-стоп. Если, например, ребенок утомился, разглядывая музейные экспонаты, родители могут привести его сюда, а сами продолжить посещение музея. В любое время ребенок может почитать здесь книги, порисовать, провести досуг интерес­но и с пользой. В центре всегда находится музейный педагог. Поддержали открытие центра и два отечественных издательства – «Балауса» и «Атамұра», которые передали двести экземпляров детских книг: энциклопедии, сказки, художественную литературу.

Инициатором создания коворкинг-пространства стала директор Центрального музея Рашида Харипова. Благодаря ее усилиями удалось сделать все в срок, найти лучших спонсоров и педагогов.

Учитывая сегодняшние реалии, на базе центра будут проходить регулярные уроки по финансовой грамотности для детей и подростков в игровой и лекционной форме, с использованием анимационных мультфильмов и видеоуроков на актуальные темы: домашний бюджет и финпланирование, финансовые привычки, контроль своих расходов.

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