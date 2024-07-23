Игры кочевников стали частью международного форума
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Абзал Камбар
В поселке Енбек Аккольского района Акмолинской области на демонстрационных полях одного из самых технологически оснащенных хозяйств региона – ТОО «Еңбек» проходит Международная специализированная выставка-демонстрация достижений АПК в Казахстане «Jańa Dala ⁄ Green Day-2024». На традиционном выставочном мероприятии в формате Дня поля не остались в стороне направления туризма и спорта, в которых принял участие и министр, курирующий эти отрасли, Ермек Маржикпаев.