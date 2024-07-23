Игры кочевников стали частью международного форума

Все знают, что культура трепетного отношения к степи является основой традиций кочевников. Этот месседж был поддержан устроителями 5-х Всемирных игр кочевников, которые организовали специальную экспозиционную выставку на данном агрофоруме. Специалисты Дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК ознакомили участников форума с особенностями данных Игр, призвали их посетить это важнейшее мероприятие года.

Отметим, что традиционный агрофорум в формате Дня поля проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области аграрного производства и агротуризма. Применяемая организаторами концепция «демонстрация на практике» подразумевает показ широкой аудитории реальных возможностей презентуемых на выставке технологий и научных разработок.

Напомним, что с 8 по 13 сентября в Астане пройдут международные спортивные соревнования по этническим видам спорта – 5-е Всемирные игры кочевников. Мы ждем более 2 000 участников из 89 стран, которые разыграют 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.