Их называли небесными созданиями

В честь столетия легендарной летчицы, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, сражавшейся в годы войны в составе уникального женского бомбардировочного полка, прозванного «ночными ведьмами», историко-краеведческий музей Атырауской области организовал выездную выставку в Центральном государственном музее РК.

За годы Великой Отечественной войны бесстрашная дочь казахского народа совершила более 300 бое­вых вылетов (а могла и больше, если бы не ранения), сбросила на противника тысячи и тысячи килограммов бомб разного калибра. Трижды была тяжело ранена, и, несмотря на это, она смогла победно завершить войну в 1945-м взятием Берлина.

Экспозиция «Легендарная казахская летчица, вошедшая в историю» рассказывает о подвиге и жизни Хиуаз Доспановой. Родилась она в 1922 году в Атырауской области, росла обычной девчонкой, но с юных лет от школьных подруг ее отличала любовь к небу. Неудивительно, что, будучи еще школьницей, в 1940-м она поступила на курсы подготовки пилотов и вмес­те с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного уральского аэроклуба. Ее мечта летать осуществилась не сразу: студенткой воздушной академии, куда девушка подала документы после окончания школы, она не стала. Тогда подала заявление в медицинский институт в Москве, но беззаботная студенческая жизнь Хиуаз завершилась быстро.

Война для нее началась, как и для всех советских граждан, 22 июня 1941 года. На выставке можно прочитать боевое донесение командующего войсками 4-й армии от 22 июня 1941 года: «Доношу: в 4.15 ч. 22.06.41 г. противник начал обстрел крепости Брест... Одновременно противник начал бомбардировку авиацией аэродромов Брест, Кобрин, Пружаны. К 6 часам артиллерийский обстрел усилился... Город горит... Самолеты противника с 6 часов начали появляться группами по 3–9 самолетов, бомбили пружанскую дивизию, результаты неизвестны».

На войне 19-летняя Хиуаз, которую вначале по летному документу аэроклуба направили учиться в Саратовское военно-летное училище, стала штурманом-стрелком 588-го женского ночного бомбардировочного авиационного полка. Согласно документам выставки, полк, созданный известной летчицей, Героем Советского Союза Мариной Расковой, назывался Гвардейским Таманским орденов Красного Знамени и Суворова полком. Противники прозвали летчиц этого полка «ночными ведьмами» за бесстрашные ночные налеты, наносившие им урон. Зато советские пехотинцы девушек-бомбардировщиц ласково называли небесными созданиями.

Уникальный женский полк ночных бомбардировщиков был организован в 1942-м и закончил боевой путь под Берлином. Свою первую боевую задачу, как рассказывала куратор выставки, Хиуаз выполнила 12 июня 1942 года. И затем в составе полка «ночных ведьм» воевала на Северном Кавказе, в Кубани, Украине, летала в небе Белоруссии, Польши, Германии.

В книге «Нас называли ночными ведьмами» подчеркивается, что другого такого женского бомбардировочного полка не было, и практика мировой авиации такого не знала. Авторы издания рассказывали о подругах-однополчанках, ночных полетах под зенитным огнем, о том, что в составе полка воевали девушки-студентки, прервавшие учебу, чтобы добровольцами пойти на фронт. Они быстро освоили новую боевую профессию, а в перерывах между боями разговаривали о философии, литературе, физике и медицине, потому что верили в победу и мечтали после войны продолжить учебу.

«Аэрокобра – чудесная машина, аэрокобра – вся в тумблерах кабина, аэрокобра – электрика кругом, моторчики жужжат как сумасшедший дом!» – такую песню истребителей пела моя мать, вылетая на ночные задания, – поделился воспоминаниями гость выставки и сын легендарной летчицы Ерболат Амиров. И добавил, что мама не любила вспоминать о войне...

Хиуаз Доспанова была единственной казашкой в составе ночного бомбардировочного полка. Однополчанки ласково называли ее Катей – об этом свидетельствует поздравительная открытка с майскими праздниками, которую уже в мирное время прислала боевая подруга по фамилии Гладких из Барнаула: «Дорогая Катя! Позд­равляю с праздником, хорошего праздничного настроения! Желаю крепкого здоровья, счастья, успеха во всех делах! Была в Москве в мае, а в июне ездила в Югославию по турпутевке... Надеюсь на встречу в мае 1970 года. Крепко обнимаю, целую. Женя».

После войны Хиуаз Доспанова работала инструктором Уральского обкома партии, секретарем ЦК комсомола, избиралась депутатом Верховного Совета КазССР, вторым секретарем Алматинского горкома партии. По состоянию здоровья, а если быть точнее, из-за последствий боевых ранений, она вышла на пенсию в 37 лет, написала книги «Под командованием Расковой» и «За мой народ». Была награждена орденами Красной Звезды и Крас­ного знамени, Отечественной войны I, II степени, медалями. В декабре 2004 года ей присвоили звание Халық Қаһарманы. Скончалась в возрасте 86 лет.