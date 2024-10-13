ИИ: нобелиат считает последние достижения в сфере «крайне тревожными»

Наука
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Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: Naked-science.ru

Американский ученый Джон Хопфилд, получивший Нобелевскую премию по физике 2024 года за новаторскую работу в области искусственного интеллекта, заявил, что считает последние достижения в этой сфере «крайне тревожными», и предупредил о возможной катастрофе.

Почетный профессор Принстона Джон Хопфилд во время выступления отметил, что современные системы ИИ кажутся «абсолютными чудесами», но существует недостаток понимания того, как они функционируют. По словам нобелиата, его это «очень нервирует».

Хопфилд вместе со вторым лауреатом Нобелевской премии по физике — 2024 Джеффри Хинтоном решительно выступают за изучение функционирования нейросетей, поскольку сегодня невозможно узнать, как избежать катастрофических сценариев, если крупные компании предоставят ИИ слишком большие вычислительные мощности.

#наука #ИИ #искусственный интеллект

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