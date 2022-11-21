Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах
Президент , Международное сотрудничество
Главы государства также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договоренности, достигнутые в ходе его официального визита в Баку.
Главы государства также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.