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Илон Маск купил Twitter и пообещал превратить его в "оплот свободы слова"
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Слухи о продаже сервиса микроблогов появились пару недель назад и многими не воспринимались всерьёз, но сделка все же состоялась.
В самой компании недолго сопротивлялись, заявив, что это будет «наилучшим путем развития».
По словам самого Маска, он намерен превратить соцсеть в «оплот свободы слова».
Напомним, ранее он неоднократно обвинял Twitter в ограничениях.
К слову, у главы SpaceX более 80 миллионов подписчиков, и он регулярно "твитит" новости о своих проектах.
Инвесторы же надеются, что мультимиллиардер поможет увеличить прибыль.