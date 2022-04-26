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Илон Маск купил Twitter и пообещал превратить его в "оплот свободы слова"

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Слухи о продаже сервиса микроблогов появились пару недель назад и многими не воспринимались всерьёз, но сделка все же состоялась.

В самой компании недолго сопротивлялись, заявив, что это будет «наилучшим путем развития».

По словам самого Маска, он намерен превратить соцсеть в «оплот свободы слова».

Напомним, ранее он неоднократно обвинял Twitter в ограничениях.

К слову, у главы SpaceX более 80 миллионов подписчиков, и он регулярно "твитит" новости о своих проектах.

Инвесторы же надеются, что мультимиллиардер поможет увеличить прибыль.


Источник: https://astanatv.kz/ru/news/68421/
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