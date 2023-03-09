Илья Ильин высказался о последствиях допинг-скандалов

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«Допинговый скандал – это, на самом деле, большой жизненный удар. Очень трудно оправиться после него и вернуться на помост, очень тяжело. Я даже сам попробовал. У меня получилось, но не так ярко, как хотелось бы», – признался Илья Ильин на конференции в Астане.

Он назвал проблему допинга не только казахстанской, но и мировой.

«Мы все признаем, что есть такая проблема, и над ней работаем, постоянно работаем. Мы системно работаем с Казахстанским Национальным антидопинговым центром и определяем определенные инструменты. Потом спортсмен «ловится» на допинг-контроле, и, что плохо, мы забываем, что он приносил медали для страны. После этого у него «отрубается» финансирование, он не может работать нигде в спортивной сфере. В другой сфере он не знает, как работать. И пока он разберется со своими психологическими проблемами, потом пока со своей жизнью, проходят годы. На помост возвращаться очень тяжело. Им на ноги хотя бы встать», – рассуждает Ильин.

Он акцентировал, что проблему нужно решать системно в рамках Федерации тяжелой атлетики.

«Нужно определенное финансирование, чтобы спортсменам давать психотерапевта. Там же ребята 17, 18, 19 лет… Человеческий фактор. Нужно поддерживать людей», – уверен спортсмен.