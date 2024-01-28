Имена коррупционеров планируют публиковать в Казахстане

Предлагается также привлекать к уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки, передает Kazpravda.kz

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Члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Заседание прошло под председательством депутата Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой. С нормами законопроектов участников заседания ознакомил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

По его информации, через поправки частично реализуется Концепция антикоррупционной политики.