Имена коррупционеров планируют публиковать в Казахстане

Мажилис
1

Предлагается также привлекать к уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Заседание прошло под председательством депутата Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой. С нормами законопроектов участников заседания ознакомил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

По его информации, через поправки частично реализуется Концепция антикоррупционной политики.

«Основной законопроект охватывает более шести направлений. Среди них – введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие. В целом изменения и дополнения вносятся в три кодекса и пять законов, сопутствующим проектом – в Административный кодекс», - говорится в сообщении.

#мажилис #борьба с коррупцией

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Деревня, в которой хочется жить
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
В Афганистане пропал российский самолет
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Вернуть нельзя оставить
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Жарайсың, Илья!
Иртыш вышел из берегов
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
Единое время для единой страны
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Ерлан Кошанов: Казахстан и Китай остаются надежными партнер…
Размер нового пособия для сельских врачей Казахстана состав…
Депутат обратила внимание правительства на проблемы в облас…
- Кто должен позаботиться о нас, Билл Гейтс или Илон Маск? …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]