Индийский миллиардер Амбани потратит $350 млн на свадьбу сына

Торжество пройдет в комплексе Jio World Convention Centre, который по площади в 12 раз больше футбольного поля

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Богатейший индийский бизнесмен - миллиардер Мукеш Амбани устраивает роскошную свадьбу для своего младшего сына Ананта Амбани, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Расходы на торжество составят $350 млн, пишет газета The Indian Express.

Свадьба Ананта Амбани и его невесты Радхики Мерчанты, дочери владельца крупной фармацевтической компании Encore Healthcare, пройдет в Мумбаи сегодня, 12 июля, в соответствии с индуистскими обычаями. Она продлится три дня. По этому случаю полиция индийского мегаполиса уже выпустила предупреждение о перекрытии дорожного движения в районе комплекса Jio World Convention Centre, где состоится торжество. По площади комплекс примерно в 12 раз больше футбольного поля.

В списке приглашенных на свадьбу Ананта и Радхики значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, одна из лидеров старейшей в стране оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди, министр обороны республики Раджнатх Сингх, депутаты парламента, главные министры ряда индийских штатов. Помимо самых известных актеров и актрис Болливуда, таких как Шах Рукх Кхан, Салман Кхан, Амитабх Баччан, Дипика Падуконе, Ранбир Капур и других, на свадьбе будут присутствовать американские звезды - сестры Кардашьян - Ким и Хлоя.

По данным газеты, семья Амбани зафрахтовала для перевозки гостей три самолета Falcon 2000. Всего для мероприятия задействуют более 100 частных самолетов.

Как напомнило издание, свадьбу предваряли дорогостоящие торжества. Первое из них состоялось в марте в родном городе семьи Амбани - Джамнагаре (штат Гуджарат), на нем присутствовали 1,2 тыс. гостей. Перед ними выступили американские исполнители Рианна (ее гонорар составил $5 млн) и Джастин Бибер, которому заплатили $10 млн.

Во время предсвадебных торжеств в мае семья Амбани отправила гостей в четырехдневный круиз с остановками в Риме, Портофино, Генуе и Каннах. В ходе этой части празднований по случаю знаменательного события выступили группа Backstreet Boys, Кэти Перри и Андреа Бочелли.

Бизнесмен Мукеш Амбани владеет холдингом Reliance Industries, который работает в сферах энергетики, нефтехимии, текстильной промышленности, природных ресурсов, розничной торговли и телекоммуникаций по всей Индии. В 2024 году он стал богатейшим жителем южноазиатской республики с состоянием $116 млрд.