Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана – Нацбанк

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В феврале годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 9,4% (в январе – 8,9%), сообщает Kazpravda.kz 

По информации Нацбанка, повышение уровня инфляции зафиксировано в 15 регионах, замедление в 3 регионах и в 2 регионах инфляция осталась неизменной.

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

«Цены на продовольственные товары в феврале ускорились до 6,5% г/г (в январе – 5,8%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (8,9%), а минимальный – в Туркестанской области (4,5%). Темп роста цен на непродовольственные товары в феврале ускорился до 8,7% г/г (в январе – 8,4%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,1%), минимальное – в Павлодарской области (5,8%). Цены на платные услуги в феврале выросли до 14,1% г/г (в январе – 13,8%)», – уточнили в пресс-службе главного монетарного регулятора.

Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня ускорение цен отмечается в Западно-Казахстанской области (19,2%), значительное снижение – в Туркестанской области (8,4%).

В феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,5%.

Напомним, в январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%). 

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